奕派 M8 天元激光版上市：搭载东风自研天元智驾方案，权益后售 15.98 万元起

IT之家 11 月 3 日消息，奕派科技旗下中大型 SUV 奕派 M8 新增“天元激光版”车型, 新车共推出两款配置，指导价分别为 17.98 万元和 18.58 万元，权益后售 15.98 万和 16.58 万。该版本核心亮点在于搭载东风自研“天元智驾”方案，与在售的华为乾崑版形成产品区分，为消费者提供不同智能化路线选择。

IT之家注意到，外观方面，天元激光版延续极简新能源风格。封闭式前脸搭配横贯式星环灯带，前包围两侧设置分体式远近光模块，辅以分层递进的双层散热开口，强化车头立体感。车身配色提供玄岫黑、远黛蓝、凝霜白、月光银、烟霞紫、琉璃白六种颜色可选。

侧面轮廓从 B 柱后开始缓慢下压，配合微微上扬的腰线，拉长整车视觉比例；尾部采用贯穿式尾灯与车头呼应，并配备运动扰流板、高位刹车灯及隐藏式后窗雨刷。尺寸上，新车长宽高分别为 5020/1975/1733mm，轴距 3025mm。

车内采用“以云展怀”设计理念，配备三辐多功能方向盘、10.25 英寸液晶仪表、50 英寸 HUD 抬头显示和 16.1 英寸 3K 中控屏。座椅布局仍为六座，可在 3/4/5/6 座之间切换，以覆盖家庭出行、商务接待等场景。后排提供 17.3 英寸 3K 电吸屏，并搭载 8.8L 双门双向智能冷暖箱；内饰配色提供曦橙、砚棕两种选择。

天元座舱搭载高通骁龙 SA 8295P 芯片，接入豆包、DeepSeek 双 AI 大模型，支持连续对话交互、生活查询、影音检索等。全新迭代的 HMI 3.0 人机交互系统，操作丝滑顺手，让驾驶更专注、交互更简单。搭配 SOA 场景大师，用户可自定义超 1000 组智能场景，座椅、空调、影音等功能随心联动。

奕派 M8 天元激光版搭载东风自研的天元智驾和天元座舱。天元智驾以地平线 J6 M 域控平台为底座，全车 25 个智能感知硬件协同工作，其中禾赛激光雷达最远测距 200m、精度可达 ±5cm，和视觉摄像头、毫米波雷达、超声波雷达形成多融合感知体系，实时精准感知路况。依托这套感知体系，可实现高速 NOA、城区 NOA 双场景覆盖，可辅助完成自动进出匝道、红绿灯路口通行，同时标配 AEB、交叉路口辅助等主动安全能力；全场景智能泊车方面，奕派 M8 天元激光版围绕日常停车、窄路倒车和固定地库路线，提供融合泊车、遥控泊车、循迹倒车及跨层记忆泊车能力。

动力系统方面，奕派 M8 天元激光版搭载采用宁德时代电芯的金盾电池，续航补能方面，新车 CLTC 纯电续航达 600km，搭载 800V 高压平台，支持 4C 快充，30%~80% SOC 快充约 15.5 分钟。