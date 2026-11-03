荣耀 700 系列手机官宣：旗舰级影像能力、内部代号 Flora，号称“全面大换新的一代”

IT之家 11 月 3 日消息，荣耀全球首席营销官关海涛刚刚发文，正式官宣了数字 700 系列手机，号称“荣耀数字系列全面大换新的一代”。

据介绍，荣耀 700 系列将在冬日亮相，内部代号 Flora —— 古罗马神话里掌管春天的花神。他直言这个名字藏着团队的一份战略企图心：“700 系列必将是荣耀数字系列迭代承启的一代，也是数字系列一次全面焕新的起点。”

关海涛表示，荣耀 700 系列手机的方向很明确：继承旗舰级影像能力、探索 AI 时代年轻人的新鲜玩法，并守住荣耀一直以来的优势长板。

参考IT之家今日早些时候报道，荣耀在 10 月有三款 5G 手机通过 3C 认证，博主 @旺仔百事通 确认三款新机属于荣耀 700 系列，分别为荣耀 700 元气版、荣耀 700 标准版和荣耀 700 Pro 版，新机将于本月正式发布。

结合此前爆料，荣耀 700 系列延续“大电池 + 中尺寸屏幕 + 窄边框”的组合，全系搭载骁龙系列处理器，且标配背屏。其中标准版与 Pro 版采用 6.57 英寸 1.5K OLED 直屏，四边等窄；背屏尺寸约为 1.72 英寸，嵌入后置镜头模组区域，可用于显示时间、天气和消息通知，控制音乐播放，也可充当后置摄像头自拍取景器。

影像方面，系列预计全系配备 2 亿像素主摄，Pro 版在此基础上增加 5000 万像素潜望式长焦镜头。电池最高容量指向 9000mAh，Pro 版还可能支持 50W 无线充电与无线反向充电。此外，该系列机型将由歌手、演员鞠婧祎代言。IT之家后续将保持关注。