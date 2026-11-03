TrendForce：AI 网络与互连持续接近翻倍增长，2027 年产值 2798 亿美元

IT之家 11 月 3 日消息，TrendForce（集邦）昨日发布预测，AI 网络与互连产值在 2027 年有望达到 2,798 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.86 万亿元人民币）。这意味着该领域 2024~2027 年期间的复合年化增长率 (CAGR) 将达到 95%，持续实现接近翻倍的成长。

▲ 图源：TrendForce

从产品结构的角度来看，交换机仍是这一细分市场的最大产值来源，有望在明年贡献 38%（1,050 亿美元）；可插拔光模块则可达 841 亿美元；NIC（网络接口卡）与 DPU（数据处理器）将在 2027 年实现营收倍增，来到 574 亿美元。上述三类合计占到 88%。

而从互连类型角度，AI 芯片间高速互连的纵向扩展 (Scale-up) 将迎来最快增长，有望占据 AI 网络产值的 24%；连接至服务器后端网络的横向扩展 (Scale-out) 将在带宽升级至 1.6T 的趋势下迎来增长。

机构提到，AI 网络互连方案正迈向多样化，其供应链的价值分配将随平台组合与光互连架构演进而持续调整。

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