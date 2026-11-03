华为乾崑 10 月安全出行报告发布：辅助驾驶里程破 170 亿公里、月活用户占比超 95%

IT之家 11 月 3 日消息，华为智能汽车解决方案 BU 官方微博今日发布了华为乾崑 10 月安全出行报告。

据介绍，华为乾崑智驾 ADS 辅助驾驶状态下，发生一次严重碰撞前的平均安全行驶里程，是国人驾平均值（推算）的 6.02 倍。

数据显示，华为乾崑智驾 ADS 累计辅助驾驶里程超 172.7 亿公里、辅助驾驶月活用户占比 95.2%。另外，人驾状态下月度防御性驾驶触发次数 4.54 万次、月度车位到车位使用 1740.04 万次。

IT之家查询华为乾崑官网获悉，乾崑智驾累计辅助驾驶里程截至目前已突破 174 亿公里，搭载乾崑智驾车辆累计行驶总里程也已突破 486 亿公里。

延伸阅读

关于报告中的“严重碰撞前平均安全行驶里程”，华为乾崑此次给出的对比为：ADS 辅助驾驶状态下为 1082.7 万公里，是中国人驾平均值（推算）180 万公里的 6.02 倍；ADS 人驾状态下为 578.2 万公里，为中国人驾平均值的 3.21 倍。而在 2026 年 9 月公布的数据中，ADS 辅助驾驶状态下的该数值为 998.7 万公里（5.55 倍），人驾状态为 585.6 万公里（3.25 倍）。

华为乾崑是华为智能汽车解决方案 BU 旗下的智能汽车技术品牌，其智驾系统全称为“华为乾崑智驾 ADS”（Advanced Driving System，高阶智能驾驶系统），由华为智能汽车解决方案 BU CEO 靳玉志负责相关业务。文中提到的 ADS Max V5.0 于 2026 年 7 月 24 日由华为乾崑官方宣布首版本即将推送，官方称其相比 ADS 4，效率与舒适性提升 30%、安全提升 50%，并新增城区和园区漫游巡航辅助 RCA、自动防追尾辅助等功能。

华为乾崑智驾 ADS 4 于 2025 年 4 月 22 日在上海发布，采用世界引擎 + 世界行为模型（WEWA 架构），端到端时延可降低 50%、通行效率提升 20%、重刹率降低 30%，安全系统升级为全维防碰撞系统 CAS 4.0。ADS 4 共分四个版本，其中 ADS Ultra 旗舰版搭载高速 L3 专属方案，华为方面曾表示已在云端世界引擎完成 6 亿公里高速 L3 仿真与验证。

报告提到的 eAES 指增强型自动紧急转向辅助，可在传统自动紧急制动（AEB）无法避免碰撞的紧急情况下，通过“边刹车边换道”的方式自动进行紧急转向。该功能最早由享界 S9 在 2024 年 8 月随乾崑智驾 ADS 3.0 首发，2025 年 1 月起陆续向享界 S9、问界 M9 等车型全量推送。文中提及的 HUAWEI XMC 为华为数字底盘引擎，采用全域融合架构，可对车身、电机、悬架、转向、制动等部件进行中央集中控制，于 2025 年 4 月与 ADS 4、鸿蒙座舱 HarmonySpace 5 一同发布。

“车位到车位”指车辆在无需固定车位或提前记忆的情况下，可从一个停车场（或车位）出发，自动导航并泊入另一个停车场（或车位），首次使用即可。截至 2025 年 6 月 30 日，该功能已支持全国 50 万个停车场；2026 年 8 月，华为乾崑曾宣布车位到车位累计使用次数突破 1 亿次。