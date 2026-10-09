华为：狭窄小路会车时，乾崑智驾 ADS 不会直接退出辅助驾驶

IT之家 10 月 9 日消息，华为智能汽车解决方案 BU 官方微博今日发布了乾崑答网友问（第 16 期），针对狭窄小路会车时华为乾崑智驾会不会退出辅助驾驶、没有开启华为乾崑智驾时在盘山公路开快了能否降低风险等问题进行了集中解答。

IT之家附本期华为乾崑答网友问重点内容如下：

狭窄小路会车时，华为乾崑智驾会退出辅助驾驶吗？

不会。 狭窄小路会车时，华为乾崑智驾 ADS 不会直接退出辅助驾驶，而是主动倒车让行。 当发现道路空间不足时，摄像头、激光雷达等多个传感器作为车辆“明亮的眼睛”，能精准看清对向车辆与路边障碍物的距离，评估窄路的宽度和通过的可能性；同时由云端（世界引擎）和车端（世界行为模型）组成的 WEWA 2.0 架构作为“聪明的大脑”，及时预判对方行车动向，实时规划避让路线，主动让行，留出安全的会车空间。

盘山公路一不小心开快了，但我没有开启华为乾崑智驾，它可以帮我降低风险吗？

可以。 即使没有开启乾崑智驾，依托华为乾崑智驾全维防碰撞系统 CAS 5.0 全时域的事前防范机制，乾崑智驾依然可以在人驾状态下持续工作，提前识别潜在风险并进行干预。 车辆在盘山路遇到急弯时，华为乾崑智驾通过摄像头、激光雷达等传感器实时感知弯道的弯曲程度和道路边界，WEWA 2.0 架构会结合当前入弯时速、车辆与道路边界的距离等信息，判断车辆是否能安全通过弯道。如车速过快、存在冲出弯道的风险，即使此时是驾驶员在开车，也会主动帮助平顺降低车速，确保行车安全。乾崑智驾仅作为辅助驾驶系统，不能代替驾驶员操作，如遇到山路急弯，请大家一定要控制好车速，遵守交规，安全驾驶。

早高峰路口和进小区窄路经常会遇到“鬼探头”，华为乾崑智驾如何确保安全通行？