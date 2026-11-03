软硬都有：荣耀研发工程师透露 700 系列新机有好几个之前产品都没有过的全新特性和硬件

IT之家 11 月 3 日消息，荣耀全球首席营销官关海涛今日发文，正式官宣了数字 700 系列手机，号称“荣耀数字系列全面大换新的一代”。
荣耀研发工程师 @荣耀曹工 发文透露：“确实有好几个之前在荣耀产品上都没有过的全新的，软的硬的都有。”
参考IT之家今日早些时候报道，荣耀 700 元气版、荣耀 700 标准版和荣耀 700 Pro 版已通过 3C 认证，将于本月正式发布。此前爆料称，荣耀 700 系列将延续“大电池 + 中尺寸屏幕 + 窄边框”的组合，全系搭载骁龙系列处理器，且标配背屏。
系列新机预计全系配备 2 亿像素主摄，Pro 版在此基础上增加 5000 万像素潜望式长焦镜头。电池最高容量指向 9000mAh，Pro 版还可能支持 50W 无线充电与无线反向充电。此外，荣耀 700 系列手机有望由歌手、演员鞠婧祎代言。
延伸阅读
公开信息显示，荣耀 700 系列的内部代号为“Flora”，取自罗马神话中的花神，被官方定位为荣耀数字系列迭代承启的一代。荣耀全球首席营销官关海涛表示，700 系列的焕新方向包括继承旗舰级影像能力、探索 AI 时代年轻人的新鲜玩法，并守住荣耀一直以来的优势长板。
与荣耀 700 系列形成代际衔接的是荣耀 600 系列，该系列于 2026 年 5 月 25 日在厦门发布，同样推出 Pro 版、超级版、元气版三款机型，国补价 2294.15 元起，主打“全焦段 4K 影像”。其中荣耀 600 超级版内置 8600mAh 电池，荣耀 600 Pro 首发天玑 8550 Elite 芯片，Pro 版与超级版于 2026 年 5 月 29 日开售，元气版于 6 月 3 日上市。再往前的荣耀 500 系列发布于 2025 年 11 月，全系搭载骁龙 8 系旗舰芯片与 8000mAh 青海湖大电池，由肖战担任荣耀数字手机全球代言人。
关于文中提到的背屏，爆料称其尺寸约 1.72 英寸，被嵌入后置摄像头模组区域，可用于显示时间、天气和消息通知，控制音乐播放，也可充当后置摄像头自拍取景器，并可与 MagicOS 11 系统联动。
3C 认证数据库信息显示，荣耀 700 系列中型号为 FAA-AN00 与 FAP-AN00 的机型由深圳荣耀智能机器有限公司生产，型号为 FAS-AN00 的机型由长沙比亚迪电子有限公司代工，三款机型均配备支持最高 20V/4A（即 80W）充电功率输出的电源适配器。
文中背屏可能联动的 MagicOS 11，是荣耀于 2026 年 9 月 15 日在深圳全球开发者大会上发布的手机操作系统，官方称其为行业首个实现系统级 Agent Harness（智能体调度框架）商用落地的手机操作系统，由荣耀 Magic9 首发搭载，其智能助手 YOYO 支持超过 100 步的长程任务，主动服务覆盖超过 1000 个生活场景。