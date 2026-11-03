软硬都有：荣耀研发工程师透露 700 系列新机有好几个之前产品都没有过的全新特性和硬件

IT之家 11 月 3 日消息，荣耀全球首席营销官关海涛今日发文，正式官宣了数字 700 系列手机，号称“荣耀数字系列全面大换新的一代”。

荣耀研发工程师 @荣耀曹工 发文透露：“确实有好几个之前在荣耀产品上都没有过的全新的，软的硬的都有。”

参考IT之家今日早些时候报道，荣耀 700 元气版、荣耀 700 标准版和荣耀 700 Pro 版已通过 3C 认证，将于本月正式发布。此前爆料称，荣耀 700 系列将延续“大电池 + 中尺寸屏幕 + 窄边框”的组合，全系搭载骁龙系列处理器，且标配背屏。

系列新机预计全系配备 2 亿像素主摄，Pro 版在此基础上增加 5000 万像素潜望式长焦镜头。电池最高容量指向 9000mAh，Pro 版还可能支持 50W 无线充电与无线反向充电。此外，荣耀 700 系列手机有望由歌手、演员鞠婧祎代言。