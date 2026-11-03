欧洲最高法院顾问：谷歌 Gemini 使用新闻报道可能侵犯版权

IT之家 11 月 3 日消息，据路透社报道，欧洲最高法院的一名顾问周二表示，谷歌旗下 Gemini 聊天机器人在回答互联网用户提问时使用新闻报道，在特定情况下可能违反版权规定。

IT之家注意到，这项意见由欧盟法院（CJEU）驻卢森堡的法务总顾问马切伊 · 什普纳尔（Maciej Szpunar）提出，涉及匈牙利网站运营商 Like Company 对谷歌提起的一起诉讼，争议焦点是谷歌人工智能聊天机器人 Gemini 对新闻内容的使用方式。

如果法院最终作出对谷歌不利的裁决，要求这家科技巨头为使用新闻媒体内容支付费用，或将为 Like Company 这类网络媒体带来新的生存机会。随着 Gemini 等 AI 聊天机器人生成的新闻摘要越来越多地取代传统搜索引擎提供的搜索结果，后者通常包含指向新闻原文的超链接，网络媒体获得的网站流量正不断减少。

根据欧盟法院发布的声明，什普纳尔表示：“当一款由大语言模型（LLM）驱动的聊天机器人从新闻出版商的网站获取一篇报道，将其用于生成回答，并向用户提供该回答时，在特定情况下，就可能侵犯新闻出版商享有的权利。”

他指出，如果聊天机器人通过非法绕过付费墙或其他技术限制获取新闻内容，或者在回答中以可识别的方式重新使用新闻报道的具体表达形式，那么 Gemini 生成的回答就可能涉及对出版商复制权的侵犯。

不过，他同时强调，版权规则并不保护新闻报道中涉及的“单纯事实”，而只保护这些事实所采用的具体表达形式。换言之，新闻报道中的事实本身不受此类版权保护，但记者对事实的具体文字表达则可能受到保护。

另一方面，什普纳尔认为，使用受版权保护的材料训练大语言模型，在现行文本与数据挖掘例外条款下是“被允许的”。大语言模型是一类通过学习海量文本数据，生成类似人类的回答并总结信息的人工智能系统。

需要指出的是，欧盟法院法务总顾问提出的意见不具有法律约束力，但法院法官通常会参考并采纳这类意见。