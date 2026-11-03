iPadOS 和 macOS 会合并吗？苹果 CEO 特努斯称没有计划做根本性改变

IT之家 11 月 3 日消息，多年以来，苹果一直没有计划将 iPadOS 和 macOS 合并为一个操作系统。新 CEO 约翰 · 特努斯上任后，这种立场是否会发生改变？

在苹果 2026 财年第四季度报告电话会议中，有分析师询问苹果是否会一统 iPadOS 和 macOS，特努斯作出了回应。

IT之家附相关问答全文如下：

Arete Research 分析师理查德 · 克拉默：新款 MacBook Pro 加入了许多 iOS 功能，例如触控操作、灵动岛，还有 Siri AI。我们是否应该期待 macOS 和 iOS 的功能进一步融合，甚至未来某个阶段形成统一操作系统，以此降低成本？

约翰 · 特努斯：我们为 Mac 和 iPad 两条产品线感到非常自豪。我认为大家多年来已经看到，我们很乐于将生态系统中的功能和能力进行整合，打造极具吸引力的跨设备体验，iPhone、iPad 和 Mac 的“接力”功能就是一个好例子。

因此设计产品时，我们关注的是如何让每一件产品都达到最佳状态。如果你看看我们上周刚刚推出的 MacBook Pro，就会发现这款产品实现了巨大飞跃。新款 MacBook Pro 在各个方面都优于此前的机型，我们对此感到非常自豪。

所以，我们目前没有计划进行任何根本性改变。而且即使有这样的计划，我们也不会提前讨论。