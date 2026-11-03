苹果服务业务承压：App Store 佣金下滑，拟借第三方 AI 应用拓宽收入来源

IT之家 11 月 3 日消息，苹果的服务业务营收仍处在历史高位，但面临的压力持续加大。作为这块业务的核心，App Store 受到监管压力与手游市场低迷的双重冲击，拖累了服务业务的增长。

不过在当地时间周一的财报电话会议上，苹果释放信号，考虑借助第三方应用拉动服务收入。但这具体意味着什么？目前还没有清晰答案。

在谈及人工智能有望“在未来带动营收增长”时，苹果首席财务官凯文 · 帕雷克（Kevan Parekh）表示：“从产品层面来说，我们认为人工智能可以成为用户升级设备、转用苹果产品的重要理由，以此体验最新功能。同时我们也看到，第三方应用、合作项目以及苹果自有业务都存在增长机会。”

帕雷克没有进一步说明第三方应用可以挖掘哪些机会。但据路透社周一报道，投资者正在猜测，苹果是否会通过 App Store 分发第三方 AI 智能体，并从中抽取分成来盈利。

IT之家注意到，尽管苹果整体服务业务依旧保持增长，多地出台的监管与司法新规已经压缩了 App Store 的佣金收入。例如，第三方机构 8 月的估算显示，苹果美国市场的佣金收入下滑 18%；巴西、日本出台新规后，当地佣金收入同样出现下降。苹果以往对应用商店内的支付环节管控严格，从 App Store 内所有交易中抽取分成。但 Epic Games 发起的诉讼，最终迫使苹果允许应用引导用户跳转至外部支付渠道，全球各地其他相关法律纠纷也持续对这项业务造成冲击。

财报电话会议上，帕雷克提到了 App Store 面临的困境，再次表示苹果服务业务有望开拓新方向。

“我们确实看到一些因素影响了 App Store 的表现。9 月财季，App Store 业绩和去年同期基本持平；商店内第三方应用的付费订阅用户数创下新高，保持两位数增长。”帕雷克说，“与此同时，手游业务依旧存在我们之前提到的不利因素，预计这一压力会延续到夏季财季。”

帕雷克补充道：“展望后续，我们预计 12 月财季服务业务的增速在 8% 至 9% 之间。这一预期综合评估了环比增长阻力，主要来自第三方授权业务，以及我刚才提到的汇率带来的额外 0.5 个百分点负面影响。”