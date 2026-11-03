新款极氪 001 轿车申报：370kW 单电机后驱，搭载磷酸铁锂电池

IT之家 11 月 3 日消息，工信部发布第 413 批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，极氪 001 完成申报。本次申报的极氪 001 为纯电动轿车，由浙江吉利汽车有限公司生产。外观方面，新车延续了家族式设计语言，采用贯穿式尾灯组，尾部中央带有「ZEEKR」标识，右侧标注「001」型号。

车身尺寸方面，新车长宽高分别为 4977mm/5029mm×1999mm×1545mm/1533mm，轴距为 3005mm。其中选装空气悬架时车高为 1533mm，对应轮胎规格为 255/45R21；普通版本车高为 1545mm，轮胎规格可选 255/55R19。整车整备质量为 2350kg/2420kg，总质量为 2810kg/2880kg，额定载客 5 人。

动力系统方面，本次申报的极氪 001 搭载一台型号为 TZ230XYC04 的驱动电机，由衢州极电电动汽车技术有限公司生产，最大功率为 370kW（约 503 马力），最高车速可达 240km/h 或 280km/h。储能装置为磷酸铁锂电池，单体由浙江吉曜通行能源科技有限公司提供，总成由衢州极电电动汽车技术有限公司生产。

IT之家注意到，选装配置方面，新车提供丰富的个性化选装，包括套色车身、标识、后尾翼、后视镜、前保险杠、后保险杠、轮辋、制动钳、制动盘、侧装饰条、前挡玻璃等。此外，新车可选装牵引专用装置，安装后不影响车辆长度，准拖挂车总质量可达 2000kg；同时还可选装 ETC 车载装置，并配备汽车事件数据记录系统（EDR）。

以下为汽车参数详情：

▲ 纯电版

据IT之家此前报道，今年 10 月初，极氪发布“极氪 001 车型更新计划预告”，正式宣布 2027 款极氪 001 计划于 2027 年第一季度上市。同时，焕新极氪 001 公布 10 月限时购车权益。