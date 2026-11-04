Super Micro 超微电脑 2027 财年第一财季归母净利润 15.94 亿美元，同比增长 847.32%

IT之家 11 月 4 日消息，超微电脑今日发布 2027 财年（2026 年 7 月 1 日～2027 年 6 月 30 日）第一财季（2026 年 7 月 1 日～2026 年 9 月 30 日）报告：

营业总收入 ：199.46 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,329.48 亿元人民币），同比增长 297.5%，环比增长约 79.7%

毛利润 ：25.41 亿美元（现汇率约合 169.37 亿元人民币），同比增长 443.69%，环比增长约 30.8%

毛利率 ：12.7%，同比增长 3.4 个百分点，环比下降 4.8 个百分点

归母净利润 ：15.94 亿美元（现汇率约合 106.25 亿元人民币），同比增长 847.32%，环比增长约 35.3%

经营现金流 ：由 2026 财年第 4 财季（2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）净流入 7.47 亿美元（现汇率约合 49.79 亿元人民币）转为净流出 4.34 亿美元（现汇率约合 28.93 亿元人民币）

自由现金流 ：-4.76 亿美元（现汇率约合 -31.73 亿元人民币）

基本每股收益 ：1.92 美元（现汇率约合 12.8 元人民币）

稀释每股收益 ：1.75 美元（现汇率约合 11.7 元人民币）

资产负债率：55.37%，环比增长约 3.4 个百分点

AI 解读 本次 2027 财年第一季度业绩大幅超出华尔街分析师一致预期，营收与盈利端均显著高于市场此前预期。 公司业务与本财季亮点 超微电脑（Super Micro Computer）是全球领先的应用优化型整体 IT 解决方案供应商，主打 AI、企业级、存储与 5G / 边缘数据中心基础设施，核心产品为 Data Center Building Block Solutions® 整机柜服务器、液冷散热与配套软硬件方案。 营收端实现爆发式增长，净销售额达到 199 亿美元（现汇率约合 1,326.41 亿元人民币），同比大幅提升，相较上一财季也实现显著环比增长，创公司单季度历史营收新高。

盈利能力较去年同期明显修复，GAAP 毛利率为 12.7%，同比提升 3.4% 个百分点；Non-GAAP 毛利率为 12.8%，同比提升 3.3% 个百分点。

净利润规模同比大幅扩张，GAAP 净利润达到 15.94 亿美元（现汇率约合 106.25 亿元人民币）；基本每股收益为 1.92 美元（现汇率约合 12.8 元人民币），稀释每股收益为 1.75 美元（现汇率约合 11.7 元人民币），Non-GAAP 稀释每股收益为 1.81 美元（现汇率约合 12.1 元人民币）。

经营活动现金流仍为净流出，当季经营现金流流出 4.34 亿美元（现汇率约合 28.93 亿元人民币），相较去年同期净流出规模明显收窄；叠加资本开支后自由现金流流出 4.76 亿美元（现汇率约合 31.73 亿元人民币）。

截至季末，公司持有现金及现金等价物 69 亿美元（现汇率约合 459.91 亿元人民币），银行债务与可转债合计规模为 86 亿美元（现汇率约合 573.22 亿元人民币），资产负债率为 55.37%。 未来业绩展望 公司对 2027 财年第二季度给出明确指引，预计净销售额区间为 195 亿美元 ～ 215 亿美元（现汇率约合 1,299.75 亿元～ 1,433.06 亿元人民币），GAAP 稀释每股收益区间为 1.59 美元 ～ 1.83 美元（现汇率约合 10.6 元～ 12.2 元人民币），Non-GAAP 稀释每股收益区间为 1.66 美元 ～ 1.9 美元（现汇率约合 11.1 元～ 12.7 元人民币）。 针对 2027 全年，公司给出营收指引区间为 720 亿美元 ～ 820 亿美元（现汇率约合 4,799.08 亿元～ 5,465.62 亿元人民币）。

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