OpenAI ChatGPT 最新数据：周活跃用户达 12 亿，两个月新增 2 亿

IT之家 11 月 4 日消息，当地时间 11 月 2 日 OpenAI 消费者产品负责人 Adam Fry 在纽约举行的一场 OpenAI 活动期间接受了 Big Technology 的采访。他透露，ChatGPT 每周活跃用户数量已经达到 12 亿之高。

Fry 表示，ChatGPT 的用户增长速度正在进一步加快。过去 60 天内，ChatGPT 的周活跃用户从 10 亿增长至 12 亿，新增约 2 亿用户。他将这一增长速度概括为每 30 天增加约 1 亿用户。

搜索业务方面，Fry 透露，OpenAI 对 ChatGPT 内部的搜索类查询进行了统计，并与 Google 的搜索查询量进行比较，结果显示，ChatGPT 当前处理的搜索类查询量约为 Google 的五分之一，每周生成图片达到 15 亿张，语音输入和语音对话功能的合计周活跃用户达到 2.5 亿。

Fry 解释称，只要用户提出的问题触发了 ChatGPT 的联网搜索，就会被计为一次搜索。相关查询包括人物、地点、事物的信息检索，以及需要获取最新信息的金融、健康等问题。单纯的写作和编程请求则不属于这一统计范畴。

Fry 还提到，ChatGPT 的语音输入和语音对话功能合计拥有 2.5 亿周活跃用户，每周生成的图片数量达到 15 亿张。这表明语音交互和图像生成也已经成为 ChatGPT 的重要使用场景。