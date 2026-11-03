OpenAI 将合并 ChatGPT 对话与工作台标签页，Codex 仍保持独立

IT之家 11 月 3 日消息，据 TechCrunch 报道，ChatGPT 桌面端软件的界面布局容易让人感到困惑：它分为 ChatGPT 和 Codex 两大板块，而在 ChatGPT 板块内部，又设有对话（Chat）和工作台（Work）两个标签页。选项繁多，用户有时很容易搞不清自己当前所处的工作位置，以及项目文件到底保存在哪里。

根据发给用户的一封邮件，OpenAI 正准备把 ChatGPT 里的对话标签页和工作台标签页合并，以此解决上述问题。OpenAI 表示，这项新功能会先向部分用户开放，收集反馈后再全面推送。

邮件中写道：“这次调整之后，你可以在同一个界面里，从构思想法开始，直到让 ChatGPT 落地完成任务。你可以上传文件、调用插件，让 ChatGPT 搭建网站、制作演示文稿，或是帮你处理网页上的各类操作，同时随时查看、引导它的输出结果。Codex 在 ChatGPT 桌面应用中仍会作为独立功能保留。”

OpenAI 同时提到，完成这次调整后，ChatGPT 和 Codex 将共用同一个词元（token）额度池。官方称该改动对大多数用户不会造成影响，但部分用户会因为使用场景和调用模型的不同，需要更频繁地等待额度重置。

IT之家注意到，竞争对手 Anthropic 已经在 9 月把 Claude 的对话和协同办公功能整合到了同一个界面。