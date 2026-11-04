全球最大加密货币盗窃案：黑客假扮 HR 和 CEO 骗过员工，偷走币安 63.6 亿美元

IT之家 11 月 4 日消息，币安（Binance）发布《初步调查结果与响应更新》，披露一起针对其钱包系统的多阶段、高度复杂攻击。公告称，攻击者利用假招聘、被篡改的开发工具、受感染终端及内部 AI 工具，逐步渗透至热钱包签名与授权体系。

IT之家此前报道，全球最大加密货币交易所币安表示，造成 63.6 亿美元（IT之家注：现汇率约合 423.92 亿元人民币）加密资产被盗的重大安全事件。

区块链分析机构 TRM Labs 称，10 月 29 日，攻击者在约 20 分钟内，从币安的钱包转走价值约 63.6 亿美元（现汇率约合 424.18 亿元人民币）的加密货币，创下有史以来最大加密货币盗窃纪录，约为 2025 年 2 月 Bybit 被盗 15 亿美元（现汇率约合 100.04 亿元人民币）的 4 倍。

调查显示本次攻击始于 9 月，攻击者通过真实求职平台联系员工，安排看似正常的 HR 与“CEO”面试，再诱导其下载所谓“作业”代码库，从而植入恶意程序。另有一名工程师通过搜索引擎下载了被篡改的 Homebrew 安装程序，以安装热门 AI 编程工具，构成供应链攻击。

更值得警惕的是，攻击者利用被入侵的员工电脑与内部 AI 工具横向移动，获取其他员工控制权与权限 Token。币安称，当时端点安全工具未能检测到相关“零日”恶意软件，攻击者还替换了合法开发工具组件并清除痕迹。

在资产层面，公告提到攻击者利用 EIP-7702 委托授权机制，将热钱包部分执行权限委托给恶意合约。由于热钱包采用多方计算（MPC）架构，不存在可立即撤销授权的单一私钥，币安需发起额外链上交易撤销恶意委托。

币安称，公司已重建受影响系统、更换被入侵设备并撤销被盗凭证。截至 11 月 3 日，约 28.5 亿美元（现汇率约合 189.96 亿元人民币）被盗资产已被冻结或拦截；截至 10 月 31 日，98% 受影响加密货币资产已获补充。币安正继续调查，并已聘请独立安全公司复核结论。

公司还计划引入独立网络安全审查，扩大对 AI 安全、端点防护、开发者环境安全与行为异常监测的投入，并筹备安全研究基金及与 AI、安全厂商合作。