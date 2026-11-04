谷歌调整 K-12 教育 AI 政策：Gemini、搜索等服务默认关闭

IT之家 11 月 4 日消息，当地时间 11 月 3 日，谷歌宣布将从 2027 年起调整面向 K-12（幼儿园至高中）教育用户的人工智能功能管理政策，学校管理员需要主动启用，学生账户才能使用 Gemini、NotebookLM、Gemini in Classroom 以及 Google Search 等相关服务。

谷歌同时明确表示，如果学校选择全面禁用 AI，学生也将无法继续使用 Google Search。

根据谷歌官方公告，该公司将在与学校、教师、研究人员及政策制定者沟通后，调整教育产品的管理方式。新政策实施后，学校管理的 K-12 学生账户中，Gemini、Gemini Notebook、Gemini in Classroom 和 Google Search 将默认关闭，只有学校管理员主动授权后才能使用。谷歌表示，此举旨在让学校自行决定人工智能工具在课堂中的使用方式。

不过，这项政策也意味着学校无法在完全禁用 AI 的同时保留传统搜索服务。Google 教育业务副总裁兼总经理 Chris Phillips 在接受《纽约时报》采访时表示，搜索与人工智能已经深度融合。如果学校选择彻底关闭 AI 功能，学生将无法访问 Google Search，尝试使用搜索服务时，只会看到由学校提供的停用提示信息。

据科技媒体 TechCrunch 报道，学校目前无法单独关闭 Google Search 中的 AI 功能，同时保留传统搜索服务。对于希望学生继续通过搜索引擎查找资料、比较信息来源，但不希望他们接触 AI Overview 等生成式 AI 功能的教育机构而言，这意味着需要在两者之间作出选择。

谷歌此次调整还涉及 AI 辅助学习功能 Guided Learning（IT之家注：该功能旨在通过提问、分步骤解释和互动练习，引导学生自行理解问题，而不是直接提供答案）。谷歌已宣布将 Guided Learning 引入 Google Classroom，并计划将相关能力整合到面向学生账户的 Google Search 中。

谷歌表示，Guided Learning 将首先在美国部分学校开展试点，收集教师反馈后再逐步扩大覆盖范围。按照官方公告，该公司希望通过这一功能，让 AI 在课堂中承担辅助学习的角色。

在此之前，部分教育机构和家长对 AI 工具可能影响学生独立思考、作业完成方式及学习过程表达了担忧。谷歌此次将相关工具调整为默认关闭，需要学校主动启用，但搜索服务与 AI 功能之间的绑定也引发了新的讨论。