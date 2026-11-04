AMD 苏姿丰官宣 EPYC Venice 处理器已赚钱出货，首批 OEM 整机第四财季上市

IT之家 11 月 4 日消息，在 2026 财年第三财季（2026 年 6 月 28 日～2026 年 9 月 26 日）财报电话会议上，AMD 首席执行官苏姿丰表示，第六代 EPYC“Venice”服务器处理器已在 2026 年第三财季开始产生营收出货，首批基于该处理器的 OEM 整机系统预计将于第四财季（2026 年 9 月 27 日至 2026 年 12 月 26 日）上市。

在 AMD 发布的第三季度财报中，公司整体营收达 134 亿美元（IT之家注：现汇率约合 893.16 亿元人民币），其中数据中心业务营收约 85 亿美元（现汇率约合 566.56 亿元人民币），同比增长 97%，成为业绩增长的核心引擎。苏姿丰称，Instinct GPU 与 EPYC CPU 的需求持续增强，公司将在第四季度扩大 Helios 机架级 AI 系统和 Venice 处理器的生产规模。

Venice 是 AMD 面向云、企业与高性能计算市场的第六代 EPYC 服务器处理器，采用台积电 2 纳米工艺和 Zen 6 架构。AMD 此前表示，该系列在性能、能效和计算密度方面均有显著提升，客户需求达到“前所未有的高度”。

AMD 同时披露，Anthropic、Meta、微软、OpenAI 和甲骨文云基础设施（OCI）已在首批 Helios 机架级系统上运行模型与工作负载；这些系统搭载 Instinct MI450 系列 GPU 和第六代 EPYC CPU。