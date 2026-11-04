微软 Win11 AI PC 路线图曝光：4 档硬件，8GB 内存也有 AI 入场券

IT之家 11 月 4 日消息，消息源 @9550pro 昨日（11 月 3 日）在 X 平台发布推文，分享了一张题为“Windows 是混合智能之家”的幻灯片，展示了微软“混合智能”（Hybrid Intelligence）AI PC 路线图。

IT之家此前报道，太平洋时间 10 月 7 日上午 10 点（北京时间 10 月 8 日凌晨 1 点）在美国旧金山举办的发布会上，微软提出“混合智能”（hybrid intelligence）理念，强调通过混合架构，结合云端 AI 与本地计算能力，在 Windows 11 系统上实际处理用户任务。

根据曝光的“混合智能”AI PC 路线图，微软将 AI 硬件划分为四个层级，其中最低的 Tier 0 层级涵盖配备 8GB 内存的 Windows PC，处理器包括英特尔酷睿 3/4 系列、AMD 锐龙 100/200 系列，以及骁龙 X 或 X Plus。科技媒体 Windows Central 解读认为，即便没有高内存和顶级 NPU，普通用户仍可通过云端获得 AI 能力。

Tier 1 则是 16GB 至 64GB 内存的 Copilot+ PC，覆盖从骁龙 X2 Plus 到 AMD Ryzen AI MAX+ 400 等多种配置。

Tier 2 面向需要在本地构建、运行 AI 模型的开发者与创作者，硬件包括英特尔酷睿 Ultra Next、NVIDIA RTX Spark 和 AMD Ryzen AI MAX+ 400。

最高层级则是内存超过 128GB 的超级计算机，用于本地运行前沿大模型，涉及英特尔 Crescent Island、NVIDIA GB300 DGX Station 等专业平台。