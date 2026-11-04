8GB 内存也能流畅用：微软优化 Win11，多任务提速 40%、Office 等内存压力最高减少 900MB

IT之家 11 月 4 日消息，微软昨日（11 月 3 日）发布博文，宣布面向 8GB 内存配置的 Windows 11 电脑，推送一系列系统级性能与内存优化，从而在日常办公、浏览网页和轻度多任务场景中，进一步提升入门设备的流畅体验。

微软官方称，在实验室测试中，8GB 电脑的系统响应速度最高提升 20%，多任务工作流完成速度最高提升 40%。

此次改进主要围绕三个方面：更高效地利用既有内存、保障高频交互的即时响应，以及降低 Windows 和关键应用的内存占用。

在内存管理方面，微软表示 Windows 11 表示会更高效地利用既有内存。微软解释称，内存占用高并不一定意味着电脑性能不足，Windows 通常会把常用应用和数据保留在内存中，而将不活跃内容转移到较慢的存储设备。

为减少返回应用或网页时的重新加载，微软针对 8GB 设备改进了内存压缩机制，最多可将约 2GB 的活跃数据继续留在内存中，从而降低切换应用时的等待时间。

针对用户最容易感知的界面操作，微软明确将确保高频交互的即时响应。微软表示，打开开始菜单、搜索、右键菜单、设置应用、文件管理器及截图工具的响应速度，26300.9550 较 2026 年 1 月的更新（26200.7628）最高提升 20%。

系统会优先处理用户刚刚发起的操作，并适当降低搜索索引等后台任务的优先级；若 Edge 已在后台运行，Windows 也会直接连接现有进程，减少重复启动开销。

在多任务场景下，微软的测试同时打开了 20 个 Edge 标签页、4K 视频、大型 Word、PowerPoint、Excel 文件、Outlook 及文件资源管理器。更新后的 Windows 版本完成该工作负载的速度，比 1 月版本最高快 40%。

内存压力方面也有明显改善。在 8GB 设备的多任务测试中，已分配内存增长量最多减少 900MB；其中 Microsoft 365 的 Word、PowerPoint、Excel 和 Outlook 通过更高效的内存管理，合计节省约 360MB。Edge 的非活动标签页默认休眠时间也从 2 小时缩短至 15 分钟，而小部件在关闭状态下可减少约 200MB 内存占用。

IT之家注：这里减少的并非内存占用（指当前实际占用的物理内存），官方文档称已分配内存增长量（committed memory growth），是指应用和系统在多任务过程中新增的内存承诺量，包括物理内存和页面文件支持的部分，是一个更技术化的指标。

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