曝字节将大面积限制员工在内部自费使用 Claude、Codex 等

IT之家 11 月 4 日消息，据大厂日爆 11 月 3 日爆料，字节迎来新规，将大面积限制 Claude、Codex 等个人账号的内部使用。
爆料称，本月起，字节跳动将会对所有 L4 级别的代码仓库和飞书文档进行外部 AI 访问封禁，覆盖范围全公司，员工个人采买的 AI 账号不能再用。
爆料还称，通知自上周发出后，引起了内部一些讨论，字节跳动技术副总裁洪定坤还在内网进行了详细回应，比如“L3 及以上内容一旦有泄露，后果是非常严重的”、“推广产品不需要用这种禁掉其他选择强迫使用的方式，因为这样效果很差”。
据 The Information 今年 8 月报道，字节跳动创始人张一鸣在上个月的 Seed 团队全体会议上明确表示，即使意味着暂时落后于竞争对手，公司也不会依赖 AI 蒸馏技术来改进其模型。
延伸阅读
在字节跳动的职级体系中，L4 通常对应原 3-1 级别，属于团队 TL 或初级经理，是核心技术骨干与管理者的分水岭。L4 级别的代码仓库，几乎沉淀了公司全线业务的核心资产与底层架构，这也是此次封禁被内部高度重视的原因。
这并非字节跳动首次收紧外部 AI 工具的使用。2025 年 5 月，字节跳动安全与风控部门曾发布邮件称，出于防范数据泄露风险的考虑，自 2025 年 6 月 30 日起内部分批次禁用第三方 AI 开发软件，包括 AI 编程工具 Cursor、Windsurf 等，并将旗下编程助手 Trae 作为替代方案。此次将封禁范围扩大至 L4 代码库与飞书文档，是进一步收紧外部 AI 的使用空间。