iQOO 自带线数显移动电源 20000 开售：33W 到手 189 元，66W 到手 229 元

IT之家 11 月 4 日消息，iQOO 自带线数显移动电源 20000（33W）于今日正式开售，京东到手价为 189 元（零售价 199 元）。该产品另有 66W 版本，到手价 229 元（零售价 259 元）。

据IT之家了解，该产品采用极速黄配色，机身尺寸为 123mm × 71mm × 30mm，重量约 361g，外壳材质为 PC + ABS，达到 CQC-V0 防火标准。机身侧面配备彩色数码显示屏，可直观显示剩余电量百分比、自充状态、温度过高及异常标识。

产品内置两颗 10000mAh 锂离子聚合物电芯，等效 20000mAh 电池能量，额定容量为 12000mAh（5V ==3A），电池能量 74Wh。官方数据显示，可为 iQOO 16 至多充满 1.84 次，为 iPhone 18 Pro 至多充满 3.2 次，为 iQOO Pad Ultra 至多充满 1.79 次。

移动电源支持至高 33W/66W 双向快充，30 分钟可为 iQOO 16 充电至 28%（66W 版本为 37%），为 iPhone 18 Pro 充电至 58%（66W 版本为 73%）。内置多协议智能适配方案，全面兼容 VFCP FlashCharge 闪充、33W PD3.0、33W PPS、18W QC2.0 等主流快充协议，跨品牌、跨系统均可安全快充不伤机。

接口方面，自带 USB-C 编织快充线，另设 USB-C 输入 / 输出接口与 USB-A 输出接口，支持同时为三台设备充电。多口同充时总输出功率为 5V ==3A（理论 15W），并支持小电流模式，可为 TWS 耳机、智能手表、手环、电动牙刷等小型数码产品补电。

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