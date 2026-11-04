国内首款：网易《燕云十六声》官宣 11 月 24 日实装英伟达 DLSS 5

IT之家 11 月 4 日消息，网易旗下开放世界武侠游戏《燕云十六声》官方宣布将于 2026 年 11 月 24 日正式实装英伟达 DLSS 5 技术，成为全球首批、国内首款支持该技术的游戏（北美地区将提前一天，于 11 月 23 日先行上线）。

DLSS 5 是英伟达在 2026 年 3 月 GTC 大会上公布的新一代实时神经渲染技术，官方将其定位为“图形领域的 GPT 时刻”。

与单纯提升分辨率的传统超采样不同，DLSS 5 以游戏每帧的颜色和动态向量为输入，利用 AI 模型为场景生成与原始 3D 内容紧密对齐的拟真光照和材质，最高可在 4K 分辨率下实时运行。

据介绍，《燕云十六声》此次接入的是 DLSS 5 中的 3D 引导神经渲染方案。该方案以游戏引擎渲染的帧为不可更改的基础，在完整保留美术人员设计的几何结构、纹理和光照缓冲的前提下，由神经网络实时重建复杂光照与材质细节，目标是提升光照与角色质感，同时避免模糊或清晰度损失。

《燕云十六声》官方表示，11 月 24 日上线的版本历经英伟达多轮专项调优，在画面效果与运行帧率之间实现了更好的平衡。官方称后续将继续与英伟达保持技术合作，持续更新迭代渲染效果。

需要指出的是，DLSS 5 目前仅对 RTX 50 系列显卡生效，不过英伟达此前已经承诺引入 RTX 40 系列显卡。敬请期待。