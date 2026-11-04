全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证，中国电信、长飞公司、中兴通讯联合完成

IT之家 11 月 4 日消息，中国电信研究院 11 月 2 日宣布，全国重点实验室共建单位中国电信研究院、长飞公司联合中兴通讯，共同完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证：

在 1007.48 公里空芯光纤链路上，实现扩展 C+L 波段单波 800Gb/s（PCS-16QAM 调制）单纤双向传输，总容量达 128Tb/s，将空芯光纤实时传输的距离纪录推至新的高度，标志着我国在下一代光通信关键核心技术上再获里程碑式突破。⁠

本次试验 在光纤端 ，通过光纤制备工艺优化消除了扩展 C+L 波段内 CO₂、CO 气体线吸收（GLA），攻克了 GLA 劣化传输性能的核心技术难题；

在设备端 ，结合空芯光纤损耗特性、放大器工作特性，摒弃高功率放大器，选用常规输出功率商用放大器，实现单波 800G 满波传输系统性能最优；

在系统端，搭配轻量化发端预均衡方案，保障扩展 C+L 全波段信道性能平稳均衡，建立端到端反射和模间干涉影响评估模型，并完成波段掉波极端运维场景验证，证实该场景下系统无性能劣化。

本次试验取得了三项标志性进展：

一是创下全球最长的空芯光纤点到点非环回实时传输距离纪录 ，每跨保留≥3dB 的损耗余量，且留有≥3dB 的 OSNR 系统维护余量；

二是首次完成千公里级空芯光纤单纤双向实时传输 ，验证了长距离双向传输的可能性，反射带来的 OSNR 劣化为 0.5dB~4dB 不等；

三是构建了目前全球最长的扩展 C+L 波段无 GLA 的空芯光纤传输链路，实现千公里空芯光纤链路扩展 C+L 波段无 GLA。

IT之家从公告了解到，本次试验的成功，为利用空芯光纤基于高阶调制格式系统构建大带宽、长距离、低时延的骨干网络提供了切实可行的技术依据。