网传南京大学“智慧教室系统”可识别抬头率，回应称未经授权不进行人脸识别、已不再统计抬头率数据

IT之家 11 月 4 日消息，此前网传消息称南京大学学生收到通知，学校将启用“智慧教室系统”。一张智慧课堂的系统截图中，除监控画面外，还带有迟到学生、到勤率、抬头率统计等，引发争议。

对此，南京大学本科生院、信息化建设管理服务中心今日发布《关于智慧教室系统有关情况的说明》，IT之家附全文如下：

近日，我校智慧教室建设工作受到师生、校友和社会的关注，现将有关情况说明如下：

当前，智慧教室在国内外高校已经广泛普及，以“智”助学、助教已是大势所趋。我校围绕升级课堂音视频环境、实现课程直播与跨校区互动、支持课程回放与教学数据复用、服务课堂质量有效提升等目标，对仙林校区原有教学设备进行了智慧教室改造。该项目严格遵守政府采购法律法规有关信息公开要求，经专家论证、公开采购招标等程序，于今年暑期施工完成安装。

期中教学检查是我校教学管理常规工作，包括教学秩序检查、教学档案检查等内容。本学期拟试点通过智慧教室系统进行到课率统计，以客观数据支撑后续教学改革、课程建设等工作。网传有教师通知期中教学检查是上级部门检查、到课率将与平时成绩挂钩等信息均不属实。未经授权，我校智慧教室系统在教学应用中不采集人脸等生物特征信息、不进行人脸识别。考虑到课堂学习方式更加多元，当前我校智慧教室系统已不再统计抬头率数据，网传的教室拍摄画面系苏州校区今年 5 月在线督导的个人截屏。

身处数智时代，智慧教室是未来课堂的基本载体，能够辅助教师改进课堂教学，支持同学们课后使用课堂讲授视频，服务同学们更加便捷多样地学习。未来，我校将一如既往地坚持以生为本，在充分尊重和保护学生隐私的前提下，帮助同学们更方便地获取学习资源，真正让数智赋能学习。