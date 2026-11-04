曝 Galaxy A38 额定 5882mAh，有望成三星 Galaxy A 系列电池容量最大手机

IT之家 11 月 4 日消息，荷兰科技媒体 GalaxyClub 昨日（11 月 3 日）发布博文，报道称三星 Galaxy A38 手机电池额定容量为 5882mAh，预估宣传的典型值容量为 6000mAh。

IT之家查询公开资料，三星 Galaxy A37 手机电池额定容量为 4,905mAh，而宣传的典型值为 5000mAh。按照典型值计算，三星 Galaxy A38 电池容量较 A37 提升 20%。

在 Galaxy A 系列智能手机中，已正式发布的三星 Galaxy A 系列手机中，电池容量最大的是 Galaxy A07 5G，额定最低容量为 5,830mAh、典型容量为 6,000mAh。这意味着 Galaxy A38 有望成为电池容量最大的三星 Galaxy A 系列手机。

该媒体还预计，新机不会采用硅碳电池；定位更高的 Galaxy A58 是否使用同款电池，目前也无法确认。

影像方面，GalaxyClub 此前披露，A38 预计配备 5,000 万像素主摄、800 万像素超广角及 500 万像素微距镜头，前置为 1,200 万像素。上市时间预计为 2027 年 3 月或 4 月，或与 A58 同步登场。

上图为 Galaxy A37 手机影像规格

价格方面，该媒体列出的欧元建议零售价显示，A36 起价为 379 欧元（IT之家注：现汇率约合 2,832 元人民币），A37 首发起价升至 429 欧元（现汇率约合 3,205 元人民币），近期又调整至 469 欧元（现汇率约合 3,504 元人民币），因此推测 A38 可能进一步逼近 500 欧元（现汇率约合 3,736 元人民币）。