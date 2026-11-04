谷歌调整美国中小学账户设置：要么开放 AI 搜索，要么彻底禁用搜索

IT之家 11 月 4 日消息，据彭博社报道，当地时间 3 日，谷歌宣布调整面向美国中小学的服务权限。今后，学校如果想让学生使用谷歌搜索，必须由管理员主动开启，但搜索服务内置的 AI 功能也会一并开放。

谷歌教育业务副总裁兼总经理克里斯 · 菲利普斯表示，幼儿园至高三学生的账户默认无法使用谷歌搜索、Gemini 聊天机器人、Gemini Notebook 以及谷歌课堂中的 Gemini 功能，学校管理员必须手动开启这些服务。

不过，一旦启用谷歌搜索，学生也能使用其中的 AI 功能。谷歌计划在未来几个月向学校公布更多实施细节，以便学校提前做好准备。

谷歌的 Chromebook 是美国学校使用最广泛的笔记本电脑，但随着家长和学区对 AI 的抵触情绪日益加深，谷歌也面临越来越大的压力。今年 8 月，谷歌曾向允许学生使用 Gemini 的学校默认开放谷歌课堂中的聊天机器人功能，遭到学校管理者批评。

9 月初，美国两大公立学校系统相继收紧 AI 使用规定。纽约市禁止八年级及以下学生在本学年使用生成式 AI；洛杉矶联合学区则禁止学生通过学区配发的设备使用生成式 AI，无论是独立的 AI 工具，还是谷歌 Workspace 应用中内置的 AI 功能，都在禁用范围内。

按照谷歌的新规定，学区今后只能二选一：允许学生使用包含 AI 功能的谷歌搜索，或者彻底关闭学生使用谷歌搜索的权限。

谷歌还计划将最早在 Gemini 应用中推出的“引导式学习”模式引入搜索服务。如果系统判断学生正在寻求某些类型的作业辅导，便会一步步引导他们思考和解题。

IT之家从报道中获悉，例如在学生输入一道物理题，或者询问如何完成读书报告时，谷歌搜索不会直接给出答案，而是通过提示帮助学生逐步理解知识、解决问题。