印度人也爱刷微短剧，当地头部平台 EloElo 获 8000 万美元投资

IT之家 11 月 4 日消息，印度微短剧市场迅速升温，每月观看短剧的用户超过 1.18 亿。分析师数据显示，EloElo 旗下微短剧平台 Story TV 跻身当地头部应用，活跃用户超过 3300 万。

据外媒 TechCrunch 今天（4 日）午间报道，凭借庞大的用户规模，EloElo 在 C 轮融资中获得 Hornbill Capital 和 NBC 环球 8,000 万美元（IT之家注：现汇率约合 5.35 亿元人民币）投资，累计融资额达到 1.3 亿美元（现汇率约合 8.69 亿元人民币），估值达 5 亿美元（现汇率约合 33.42 亿元人民币）。

印度网民超过 10 亿，娱乐内容需求旺盛，短剧行业拥有广阔的市场空间。分析师预计，到 2030 年，印度微短剧市场年收入将突破 30 亿至 40 亿美元（现汇率约合 200.52 亿至 267.36 亿元人民币）。

去年，Story TV、Kuku TV 和 Quick TV 等微短剧应用跻身印度下载量最高的视频流媒体应用之列。

EloElo 由前 Flipkart 高管索拉布 · 潘迪于 2020 年创立，旗下 Story TV 近年来迅速走红，提供 6 种语言的 5000 多部短剧。

根据介绍，微短剧适合利用碎片时间观看，用户平均每天会多次打开 Story TV，累计使用 95 分钟。

潘迪表示：“我一直认为，下一个 10 亿用户很可能不会从小看电视，而是看着手机上的内容长大，对吧？因此，娱乐内容的制作和呈现方式必须彻底改变。观众不会再守着固定时间看节目，而是每天抽出不同的时间观看。短视频早就适应了这种观看习惯，但连载式的故事内容一直没能做到。”

为了吸引不同观众，微短剧平台需要不断推出新内容，AI 也成为提高产量的工具。Story TV 为此推出了 Dolphin AI 平台，不仅具备视频编辑功能，还提供多种模板和 AI 模型，可以生成图像、影音。

EloElo 现有 240 名员工，计划继续招聘，扩充 AI 和机器学习研究团队，同时将相当一部分资金投入原创微短剧制作。