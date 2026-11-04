中国女海盗故事走向国际：刘玉玲拓展《海盗女王》宇宙，拟明年开启国际巡展

IT之家 11 月 4 日消息，Variety 昨日（11 月 3 日）发布博文，报道称刘玉玲与创作者埃洛伊丝 · 辛格（Eloise Singer）正推进《海盗女王》（The Pirate Queen）系列的跨媒介开发：两人已共同创作一部图像小说，此外还在开发一款新游戏，沉浸式作品《海盗女王：无处可逃》（The Pirate Queen: No Safe Waters）则计划于 2027 年开启国际巡展。

该系列围绕中国女海盗首领郑一嫂的故事展开。2024 年推出的初代 VR 作品曾获艾美奖提名；《无处可逃》则于 2026 年亮相戛纳电影节沉浸式竞赛单元，由刘玉玲担任旁白，并与辛格共同制片。

IT之家查询公开资料，这款 VR 作品名为《海盗女王：一个被遗忘的传奇》，官方介绍如下：

在《海盗女王：一个被遗忘的传奇》中展开波涛汹涌的历史之旅。 在这款叙事性冒险游戏中，您将成为史上最令人尊敬和畏惧的海盗--郑一嫂。 欣赏知名女演员刘玉玲对郑一嫂的精彩演绎，由备受好评的电影制作人和创意导演埃洛伊丝 · 辛格执导。从一个籍籍无名之辈，一步步爬到令人闻风丧胆的红旗舰队船长的位置。 让我们一起回顾她是如何在那个充满挑战的夜晚，排除万难，最终成为杰出领袖。探索月光下的船舱，攀爬缆绳，解开谜题以战胜对手，发挥您的智慧夺取舰队的控制权。这并不是一款典型的动作海盗游戏，而是富有沉浸感的叙事体验，等待着喜欢沉浸在故事中，另一个时空，成为历史上最强大海盗的玩家。 游戏出色的视觉效果，氛围音效设计，以及精心研究的历史背景，让玩家身临其境，置身于清朝时期中国南海的心脏地带。《海盗女王》已斩获诸多声誉卓著的奖项，包括 2023 年的翠贝卡故事景观奖以及 2021 年的雨舞发现奖。来体验这款深受评论家和玩家喜爱的游戏吧！

新作的看点是体验从头显转向空间：不同于初代为 VR 头显设计的形式，《无处可逃》利用投影、声音与动态视觉营造共享场景，让观众置身风暴与舰队之间，看巨龙从脚下游过。在该作中，刘玉玲不出镜，而是通过声音引导情绪与体验节奏。

刘玉玲（Lucy Liu）是美籍华裔演员、导演、制片人及艺术家，1968 年 12 月 2 日出生于美国纽约皇后区，父母为华人移民。中国观众较熟悉的作品包括电影《霹雳娇娃》《杀死比尔》，以及电视剧《致命女人》《福尔摩斯：基本演绎法》。