Itch.io 出手整治低质量 AI 游戏，数 TB 内容被删除

IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 Kotaku 今天报道，独立游戏分发平台 Itch.io 最近几个月面临着 AI 游戏激增问题。最近几个月，该平台的游戏数量增长了一倍。

Itch.io 公布数据显示，从 8 月 3 日到 10 月 30 日，平台内每天新增的游戏数量翻了一倍，从每天略高于 3000 个增长至 6000 个以上。但问题在于，游戏的下载量和购买量并没有出现类似增长。

IT之家注意到，Itch.io 的内容托管服务已经遭到滥用。该平台已经开始实施新政策，要求桌面游戏、图书、漫画和原声音乐等上传内容，必须遵守其他类型内容的 AI 使用披露规定。

此外，Itch.io 已经删除了数 TB 的低质量 AI 游戏，并计划为普通用户增加筛选功能，让他们能够过滤掉使用 AI 的游戏。