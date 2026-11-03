Itch.io 出手整治低质量 AI 游戏，数 TB 内容被删除

IT之家 11 月 3 日消息，据外媒 Kotaku 今天报道，独立游戏分发平台 Itch.io 最近几个月面临着 AI 游戏激增问题。最近几个月，该平台的游戏数量增长了一倍。
Itch.io 公布数据显示，从 8 月 3 日到 10 月 30 日，平台内每天新增的游戏数量翻了一倍，从每天略高于 3000 个增长至 6000 个以上。但问题在于，游戏的下载量和购买量并没有出现类似增长。
IT之家注意到，Itch.io 的内容托管服务已经遭到滥用。该平台已经开始实施新政策，要求桌面游戏、图书、漫画和原声音乐等上传内容，必须遵守其他类型内容的 AI 使用披露规定。
此外，Itch.io 已经删除了数 TB 的低质量 AI 游戏，并计划为普通用户增加筛选功能，让他们能够过滤掉使用 AI 的游戏。
延伸阅读
公开资料显示，Itch.io 由利夫 · 科尔科兰（Leaf Corcoran）于 2013 年 3 月 3 日创建，创立时曾受音乐平台 Bandcamp 的启发，平台名称则来自创始人自己购买的备用域名。
该平台主打独立与小众内容，除游戏外还容纳原声带、互动小说、游戏资产、游戏模组等，发布门槛远低于 Steam，因此被视为独立开发者试水和小型项目的聚集地，不少作品为个人习作并免费分发。
从体量上看，Itch.io 目前收录约 176.9 万个游戏页面，其中约 13.2 万个带有 AI 生成标签，占比约 7.5%。
此次 Itch.io 同步上线了名为「NoAI」的过滤选项，玩家在搜索页面勾选后即可隐藏所有带有生成式 AI 标签的游戏。不过平台并未提供用于说明 AI 参与具体程度的选项，玩家在甄别时仍有一定难度。
Itch.io 的 AI 披露要求与 Steam 类似。Steam 自 2024 年起就要求开发者披露制作流程中生成式 AI 的使用情况，但用于辅助写代码的 AI 工具无需向 Valve 报备，仅当美术素材、配乐、游戏机制、文本、宣传物料等内容由生成式 AI 产出时才必须标注。
作为参照，Steam 新品节期间的八千六百多款试玩版中，有近一千七百款带有 AI 标签，生成式 AI 使用占比接近两成。相关内容也成为行业争议焦点，Epic 游戏首席执行官蒂姆 · 斯维尼曾公开批评 Steam 的强制 AI 公示政策，认为该标签相当于迫使开发者写下「政治声明」，容易被网络极端群体利用来攻击开发者，而 Valve 则坚持原有立场。