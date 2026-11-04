199 元联想异能者 A7 航天系列耳机发售，2.4G + 蓝牙 6.0 双模双通道

IT之家 11 月 4 日消息，联想异能者航天系列耳机 A7（带底座）今晚 20:00 开售，原价 299 元，预售价 199 元。

这款耳机采用蓝牙 6.0 + 2.4G 双模双通道设计，搭载双模发射器芯片，支持 LE 音频与 USB 转接口。其中，2.4G 方案内置仓隐式接收器与超稳陶瓷天线，内置整片抗干扰陶瓷天线，强化信号接收与发射能力。

声学方面，这款耳机配备 13±0.05mm 动圈单元，支持 32Ω 阻抗、108.99dB 高灵敏度，频响范围 20Hz-20kHz，左右耳平衡度≤3dB（20~10kHz）。

连接性上，2.4G 闪连适配器搭载 Type C/A 双接口，支持 PC、手机、笔记本电脑、iPad、PS4/PS5、Switch、VR 等多设备；蓝牙模式兼容安卓 / iOS 手机、平板、笔记本，2.4G 模式适配 USB 设备。

IT之家从商品页面获悉，异能者 A7 采用双仓快充系统，耳机充电仓 + 专属充电底座放置自动补电，单耳续航约 5 小时，搭配 400mAh 充电盒可补电约 3 次，综合续航约 15+ 小时，待机约 90 小时。充电盒采用 Type-C 接口，支持 1.5 小时快速回血。

其他方面，这款耳机采用人体工学半入耳设计，支持 IPX4 级防水，配备 MEMS 硅麦克风，支持全指向 360° 拾音、-38dB 高灵敏度、50-10kHz 频响覆盖人声全频段。

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