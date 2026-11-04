人类改变轨道的小行星，终于被欧空局赫拉探测器拍摄到

IT之家 11 月 4 日消息，欧洲行星防御探测器“赫拉”（Hera）正在接近 NASA 曾实施 DART 撞击偏转测试的双小行星系统，目前已能够分辨出这两颗岩质天体。

赫拉探测器即将结束前往“迪迪莫斯”（Didymos）小行星系统的旅程。该探测器于 2024 年 10 月搭乘 SpaceX 猎鹰 9 号火箭发射升空。10 月 18 日，赫拉在距离这对小行星约 1280 公里处拍摄了迪迪莫斯及其体积较小的伴星“迪莫弗斯”（Dimorphos）。目前，这对小行星距离地球约 1.97 亿公里。

欧洲航天局（ESA）赫拉项目科学家迈克尔 · 库佩尔斯（Michael Kueppers）在一份声明中表示：“通过这张图像，我们首次看到了体积较小的迪莫弗斯小行星。在拍摄这张照片之前，探测器仍然只能将迪迪莫斯系统识别为一个单独的光点。但现在，尽管迪莫弗斯在这张初始图像中仅占据大约一个像素，却已经能够与其母体清晰地区分开来。”

据IT之家了解，2022 年 9 月，美国 NASA 的“双小行星重定向测试”（DART）任务探测器撞击了迪莫弗斯，成功改变了这颗小行星的轨道，完成了一次具有开创意义的行星防御技术演示。赫拉探测器的任务是调查撞击造成的影响，进一步完善人类对这次撞击过程以及两颗小行星本身的认识。

赫拉探测器于今年 10 月早些时候实施了减速机动，以降低接近速度，并调整飞行轨道，为与这对双小行星会合做好准备。该探测器搭载了 12 台科学载荷，计划对两颗小行星开展后续观测，为行星防御工作提供新的研究数据。

此外，此次任务还携带了两颗立方体卫星（CubeSat），用于近距离观测迪莫弗斯，并最终尝试在这颗直径约 151 米的小行星上着陆。

目前，赫拉仍在继续接近目标，并为抵达做好准备。预计本月晚些时候，这项任务将迎来一个重要节点。

欧洲航天局任务经理伊恩 · 卡内利（Ian Carnelli）表示：“随着赫拉不断接近目标，我们拍摄到的图像将变得更加清晰。11 月 25 日，我们将公布迪莫弗斯的首批详细图像。这是太阳系中首个因人类行动而被证实轨道发生可测量变化的天体。”