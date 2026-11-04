《GTA6》游戏预载 11 月 10 日开启：澳大利亚国家宽带网络称“已做好流量应对准备”

IT之家 11 月 4 日消息，R 星昨天宣布，《GTA6》游戏将在 11 月 10 日（周二）开始预载，游戏预载文件最高需要占用 212GB 存储空间。

综合外媒 TechRadar 报道，对此澳大利亚国家宽带网络（NBN）发文，宣布已为《GTA6》预载做好了准备。

澳大利亚国家宽带网络表示，公司一直在针对这类大型下载活动制定预案，有信心应对《GTA 6》上市带来的网络流量增长，预计游戏预载和发售周期内的网络流量都会明显增加，甚至可能创下“单款游戏发售周期内的数据下载量新纪录”。

澳大利亚国家宽带网络同时透露，去年“某款游戏”发布时，NBN 网络曾创下 32.91Tbps 的流量峰值，比正常基准流量高出约 30%，其中最繁忙的一小时内额外增加了近 8Tbps 的网络需求。

尽管澳大利亚国家宽带网络对整体网络承载能力充满信心，但部分家庭仍可能遇到下载速度不及预期的问题。对此，该公司建议用户检查无线路由器的摆放位置，尽量将其放置在房屋中央、较高且开阔的位置，同时远离墙壁、障碍物以及其他可能造成无线信号干扰的设备。此外，用户还应留意路由器的使用年限，部分老旧型号可能无法充分发挥高速宽带套餐性能。