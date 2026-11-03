外媒公布《GTA6》一批新截图：地图面积、NPC 互动、游戏载具系统大升级

IT之家 11 月 3 日消息，海外游戏杂志《Edge》在一篇《GTA6》深度专题报道中公开了多张全新游戏截图，展示了主角杰森与露西亚的不同造型，以及游戏中的部分场景，同步公布了游戏细节，IT之家整理如下。
地图与探索
开放世界：玩家无需推进主线剧情，即可自由探索北部区域。
超大规模世界：地图总面积大约是《GTA 5》的两倍；其中陆地面积更是几乎相当于《GTA 4》、《GTA 5》与《荒野大镖客：救赎 2》的总和。
丰富的室内场景：室内场景数量约为前作的 10 倍。
NPC 与拟真互动
海量动画与个性：Rockstar 为 NPC 打造了约 60,000 种动画。每位 NPC 都拥有独特的个性，会影响其攻击性、行为模式与临场反应。
细腻的社交反应：长时间盯着某人看可能会惹怒对方（其中一个 NPC 甚至会放狗追咬 Jason）。
动态环境反应：公开携带霰弹枪（即使没有瞄准）或武器是手持还是背在背上，都会惊动 NPC 并引发不同反应。恶劣天气发生时，NPC 也会主动寻找庇护。
NPC 与旁观者的反击：在抢劫过程中，NPC 或旁观者可能会挺身而出试图阻止你；而当遭受劫车时，有些司机会选择投降，有些则会掏出武器反击。
街头挑战：路上随机的驾驶可能会主动向你发起即兴的街头赛车挑战。
角色互动与生活细节
随身小物与道具：Jason 可以随时从物品栏中抽雪茄。喝咖啡能提升耐力，饮用蛋白奶昔则能改善健康状况。
关系系统：Jason 与 Lucia 拥有一套 4 级的关系系统，玩家的选择会影响两人的亲密度。透过一起散步、骑行、上健身房或开车等日常活动，可以进一步加温彼此的关系（不过 Rockstar 拒绝透露两人是否能结婚）。
画面与环境细节
光影与时间流逝：白天与夜晚的持续时间明显拉长，其中也包含更唯美、持久的日落时段。
拟真道路设计：道路与高速公路比《GTA 5》更窄、更真实。
动态云层与风暴：云层会独立移动，并受到风向、湿度、雾气与季节的影响。风暴可能在远处成形，雨水随后逐渐横扫整张地图。
环境干湿变化：雨后，道路与建筑物会以不同的速度变湿或逐渐干燥。
风力影响：风向会实质影响海浪、船只与飞机的动态，严重的风暴甚至可能对飞机与直升机造成损伤。
犯罪与警察追捕系统
犯罪档案评级：全新引入的犯罪档案系统，会将玩家的行为从「专业」一路评定至「无可救药」，且这项纪录会直接影响故事的走向。
非致命选择：玩家可以选择恐吓或制服敌人，而不一定非得将其击杀。
全方位追缉：警方会追踪你的外貌、衣着、武器、监视器画面，以及你是否有同伙。
反制追捕手段：透过更换衣服、丢弃武器或与同伙分头行动，有助于摆脱警方追捕。
高科技与强力执法：昂贵车辆可能内建 GPS 追踪器，会将你的位置暴露给警方。警方也会使用钉刺带，以及能直接将玩家物理压制的 K9 警犬单位。
逃亡分工：在逃跑过程中，你可以让同伙开车，自己则负责向后方追逐的车辆开火。
载具与交通系统
配送与物流：玩家可以通过「Scooter Bros」App，支付费用后就能在几秒钟内将个人车辆送达身边。
车辆细节与后备箱：玩家的完整武器库都存放在汽车后备箱中。每辆车都有独立的油表与引擎健康指示器，但在需要加油前可以行驶相当长的距离。
大众运输：游戏中拥有具备固定时刻表的完整公交车与火车系统。
经济、任务与车辆走私
经济压力：部分剧情任务需要玩家先赚取足够的金钱才能推进。
赚钱管道：玩家可以通过抢劫商店、珠宝店或偷车来赚取现金。
「WAINK」黑市应用：该应用会列出犯罪买家想要的特定车辆（包含其安全与追踪功能）。将偷来的车辆完好交付给买家后，便能依据车况获得对应的丰厚报酬。
沉浸感小细节
气味反应系统：Rockstar 最初只是为某个场景设计了「气味反应系统」，后来将其扩展至整个游戏世界 —— 不同的脏乱地点会触发主角不同程度的厌恶感。例如在 Edge 的游戏演示中，Jason 走进一间脏乱的房屋时，在没有任何脚本触发的情况下，便自然地皱眉并退缩。
制作规模：美术总监 Aaron Garbut 表示，尽管花费了多年时间探索游戏，他至今仍在发现全新的地点。
开发历程与近况：本作的早期研究于 2015 年在迈阿密启动，由 Rob Nelson 领导；而 Rockstar 目前已正式宣布，《GTA 6》已经准备好发售。