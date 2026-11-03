外媒公布《GTA6》一批新截图：地图面积、NPC 互动、游戏载具系统大升级

IT之家 11 月 3 日消息，海外游戏杂志《Edge》在一篇《GTA6》深度专题报道中公开了多张全新游戏截图，展示了主角杰森与露西亚的不同造型，以及游戏中的部分场景，同步公布了游戏细节，IT之家整理如下。

丰富的室内场景：室内场景数量约为前作的 10 倍。

超大规模世界：地图总面积大约是《GTA 5》的两倍；其中陆地面积更是几乎相当于《GTA 4》、《GTA 5》与《荒野大镖客：救赎 2》的总和。

海量动画与个性：Rockstar 为 NPC 打造了约 60,000 种动画。每位 NPC 都拥有独特的个性，会影响其攻击性、行为模式与临场反应。

细腻的社交反应：长时间盯着某人看可能会惹怒对方（其中一个 NPC 甚至会放狗追咬 Jason）。

动态环境反应：公开携带霰弹枪（即使没有瞄准）或武器是手持还是背在背上，都会惊动 NPC 并引发不同反应。恶劣天气发生时，NPC 也会主动寻找庇护。

NPC 与旁观者的反击：在抢劫过程中，NPC 或旁观者可能会挺身而出试图阻止你；而当遭受劫车时，有些司机会选择投降，有些则会掏出武器反击。