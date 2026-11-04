洛图科技：2026 年第三季度中国智能投影市场销量同比下降 26.2%，全年规模预测降至 400 万台以下

IT之家 11 月 4 日消息，洛图科技（RUNTO）数据显示，2026 年第三季度，中国智能投影市场（不含激光电视）销量为 82.9 万台，同比下降 26.2%；销额为 12.3 亿元，同比下滑 27.1%。

IT之家获悉，自 2025 年第四季度以来，市场已连续四个季度的同比降幅超过 20%。

▲ 2025-2026Q3 中国智能投影市场分季度销量，单位：万台

此外，第三季度处于 618 与双 11 两大促销节点之间的传统淡季。今年，主流品牌营销与新品资源的投放普遍后置，市场竞争多围绕存量机型展开，新品供给相比去年显著不足，对整体均价的拉动作用有限。因此表现为销额的跌幅略高于销量。

2026 年第三季度，在中国智能投影线上市场，TOP10 品牌的销量、销额合计份额分别为 74.0%、81.7%，市场集中度较高。

▲ 2026Q3 中国智能投影线上市场主要品牌销售份额，单位：%

亮度方面，2026 年第三季度，500 流明以下亮度的销量占比大降 18.6 个百分点，至 55.5%；500-1000 流明、1000-2000 流明以及 3000 流明以上的产品份额同比则分别上涨了 5.6、13.3 和 1.5 个百分点。

分辨率方面，2026 年第三季度，FHD 仍占据主导地位，市场份额为 57.1%，与去年同期基本持平；4K UHD 在线上市场的销量占比达到 14.4%，较 2025 年第三季度上涨 4.8 个百分点。

▲ 2025-2026Q3 中国智能投影线上市场特征份额，单位：%

2026 年双 11 大促已经开启，但智能投影行业的上新节奏较往年明显放缓，洛图科技进一步下调全年的规模预测至：零售量为 385.7 万台，同比下降 25.9%；销额为 62.8 亿元，同比下降 24.8%。

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