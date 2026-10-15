首发 2699.1 元，极米 Z7X 4K 激光版光学变焦 4K 投影仪开售

IT之家 10 月 15 日消息，极米 Z7X 4K 激光版光学变焦 4K 投影仪现已在京东开售。新品采用轻薄折叠形态，支持 VRR 可变刷新率和杜比音效，首发价 2699.1 元。

据介绍，这款投影仪支持 4K 超高清画质，采用三色激光光源，覆盖 110% BT.2020 广色域，ΔE＜1，动态对比度可达 30000:1，具备 HDR Vivid 认证。

同时，这款投影仪的亮度可达 1100 CVIA^4，支持无损光学变焦，透射比 0.98-1.3:1，适配多种安装环境，2.17 米即可投射出 100 寸画面。支持 1080P 120Hz 高刷、VRR 可变刷新率和 ALLM 自动低延迟，可识别 Switch、PS、Xbox 主机，自动适配主题。

此外，该产品支持米家 App 互联，拥有杜比专业认证，重量仅 1.5kg，拥有 150° 一体式云台，配备 HDMI、USB 2.0 等接口，适配多种设备。

IT之家附该产品详细参数如下：

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。