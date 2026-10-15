首发 4049.1 元起，极米 RS30 系列投影仪开售

IT之家 10 月 15 日消息，极米 RS30 系列投影仪现已在京东开售，新品拥有 RS30、RS30 高亮版、RS30 Pro 旗舰版、RS30 Ultra 高亮版、RS30 Ultra 旗舰版和 RS30 Ultra Max 旗舰版等型号，首发售价 4,049.1 元起。

IT之家附该系列投影各版本定价如下：

RS30：首发 4049.1 元

RS30 高亮版：首发 5,219.1 元

RS30 Pro 旗舰版：首发 7,199.1 元

RS30 Ultra 高亮版：首发 8,549.1 元

RS30 Ultra 旗舰版：首发 8,999.1 元

RS30 Ultra Max 旗舰版：10,999 元

据介绍，RS30 Ultra Max 旗舰版采用 X-Vision 独立画质芯片，为 4K 120Hz 高刷而生，原生对比度 10000:1，光圈为 F/2.0-F/7.0，支持手动调节、动态调节。

同时，该投影配备 QuaLas42 激光器，覆盖 98% BT.2020 色域，ΔE＜0.8，配备立体散热结构，风量提升 30%，可实现稳定高亮画质。支持全链路 4K 120Hz 高刷，系统界面更加流畅，并具备 24fps 原帧显示，减少多余插帧，保留电影纯粹感。

此外，该产品配备哈曼卡顿原厂扬声器，最大声压 93dB。可投射 300 英寸画面，配备 MT9681+ 双 8545 芯片，拥有定制游戏功能，延迟可低至 1ms。接入米家 App、天猫精灵和美的生态。配备 HDMI、USB 3.0、光纤等接口。

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