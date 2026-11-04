2027QS 亚洲大学排名揭晓：香港大学蝉联榜首，北大第二、清华第三，中国内地上榜数量最多

IT之家 11 月 4 日消息，国际高等教育研究机构 QS Quacquarelli Symonds 于 11 月 3 日发布了 2027QS 亚洲大学排名，本次排名涵盖来自 26 个高等教育体系的 1722 所大学，其中 195 所为今年新入榜院校。

中国（内地）是参评院校数量最多且增长最快的体系，新增 53 所大学上榜，总数达到 448 所。

香港大学蝉联榜首，中国（内地）高校在本期榜单中表现突出，北京大学保持第二名，清华大学跃升至第三位，使中国（内地）自 2023 年以来首次有两所大学跻身亚洲前三甲。

中国（内地）共有 448 所上榜高校，其中 14 所跻身前 50 名，28 所跻身前 100 名，数量超过亚洲任何其他高等教育体系。在先前入选排名的中国（内地）高校中，177 所排名上升，159 所排名下降，59 所保持稳定，整体净提升率为 5%。本届排名中有 53 所中国（内地）高校首次上榜。

中国（内地）是仅有的六个此前已有上榜高校且实现总体净增长的高等教育体系之一，其他五个分别是中国澳门特别行政区、塔吉克斯坦、中国香港特别行政区、新加坡和乌兹别克斯坦。

在拥有五所及以上上榜大学的地区中，中国香港特别行政区的高等教育体系进步最为显著：八所大学排名上升，两所下降，净提升率达 55%。中国香港特别行政区是今年表现最为突出的地区之一，在成熟教育体系中表现出最强劲的提升幅度。该地区拥有比其他任何体系都多的前十名大学，且多家院校跻身历史最高排名。

新加坡国立大学和南洋理工大学此次虽然跌出前五名，但新加坡仍属亚洲最强大的高等教育体系之一。

尽管整体排名普遍下滑，韩国顶尖大学的实力仍在持续增强，首尔国立大学、成均馆大学和汉阳大学均实现排名上升。该国在前 20 名大学数量上仅次于中国（内地），位居第二，共有六所大学跻身前 20，进一步巩固了在榜单前列的优势。

马来西亚高校在取得全面进步的同时，国际化程度也显著提升，有 16 所大学创下历史最高排名，且马来西亚高校在国际学生数量、科研合作及学生交流方面均位居亚洲前列。马来西亚国立大学获得历史最佳排名，双威大学则首次跻身前 50 名。

日本是亚洲排名下滑幅度最大的教育体系之一。尽管如此，东京大学在学术界和雇主眼中仍保持着该地区顶尖大学的地位，雇主声誉依然是日本顶尖院校的显著优势。

中亚高等教育的整体表现也继续提升，以哈萨克斯坦为首，该国包揽了该地区所有跻身前 100 名的高校。乌兹别克斯坦是发展最快的高等教育体系之一。

印度尼西亚新增 22 所大学上榜，但多数老牌院校排名有所下滑；加查马达大学位居该国榜首，尽管科研表现有所减弱，但学生流动性仍是其显著优势。印度顶尖大学整体表现下滑，六所顶尖院校全部排名下降，德里大学跌出前 100 名。不过，印度仍是亚洲的研究强国，在研究成果和拥有博士学位的教职员工数量方面领跑该地区。马尔代夫则首次上榜，两所院校入围榜单：马尔代夫国立大学和维拉学院。