丘成桐数学与人工智能实验室联盟在清华大学成立，推动 AI 与数学深度融合

IT之家 10 月 12 日消息，据北京日报报道，10 月 11 日，丘成桐数学与人工智能实验室联盟在清华大学成立，将向数学科学专用大模型研发、AI 辅助数学形式化证明与猜想发现、可解释人工智能及交叉领域智能计算等领域发起攻关，推动 AI 与数学深度融合。

据IT之家此前报道，OpenAI 本月初一次性公开了 722 篇数学研究手稿，内容涵盖数论、代数几何、理论计算机科学、流体力学与统计物理等前沿领域，解决了多项长期存在的数学难题，给数学界带来了巨大的冲击。

联盟牵头人、清华求真书院院长丘成桐在联盟成立仪式上谈及了对 AI 时代数学学科发展的看法，“这倒逼我们重新思考数学的本质价值，也要求我们必须在 AI 浪潮中冲浪，而不是躲起来。”

据介绍，联盟发布了 10 余项“AI+ 数学”重点成果和研究方向，围绕几何、量子计算、生命科学等方向，涉及退化阿诺德猜想问题、极小修改的有界性、7 维同伦球面等科学问题。

其中，在清华大学丘成桐数学科学中心、上海数学与交叉学科研究院开展的“7 维同伦球面：所有光滑结构均可以承载处处为正的截面曲”研究中，AI 用于辅助探索证明策略、简化计算；计算代数系统用于核验精确恒等式、区间界、生成可复现的计算证书；数学家负责构思与证明，核验结果、完成数学论证和论文。此外，AI 还在其他科学问题的解决中为科学家提供思路启发，辅助科学家开展早期实验性计算等。

丘成桐表示，联盟已集结超 1000 位数学家和科研工作者的力量，联合清华大学求真书院、丘成桐数学科学中心以及北京雁栖湖应用数学研究院、中国科学院晨兴数学中心、上海数学与交叉学科研究院、东南大学丘成桐中心、河套数学与交叉学科研究院（深圳）、香港中文大学致真交叉数学科学院等机构，将为年轻学者和学生提供前沿指导，并会积极推动资源整合，探索属于中国自己的数学大模型建设路径。