小米智能屏显开关 2 开启众筹：自带彩屏、单零火兼容设计，159 元起

IT之家 11 月 4 日消息，小米旗下小米智能屏显开关 2 现已在有品（点此访问）开启众筹，该产品主打“一屏焕彩四键控，单火零火皆可用”，搭载 Xiaomi HyperOS Connect，旨在通过创新供电技术，让更多家庭无需改线即可享受智能彩屏交互体验，众筹价 159 元起。

IT之家注意到，针对传统彩屏开关对零线供电的依赖，小米智能屏显开关 2 采用创新供电技术，实现单火、零火皆可使用。在单火接线模式下，开关可通过内置储能模块实现彩屏显示，但需满足“每日开灯时间大于 10 分钟”的亮屏条件，且不支持亮屏常显（零火接线则无此限制）。这一设计极大降低了老旧房屋升级智能彩屏开关的门槛。此外，产品采用 7.9mm 超薄面板与全新复合有机玻璃面板，搭配小米智能开关 2 同系美学，联排安装更显协调。

在交互体验上，该开关配备高清晰度彩屏，内置 10 余款多彩主题（涵盖天气、萌宠、星球、晨光等），并支持时间、日期及天气信息显示。每个按键均支持自定义名称，告别记忆负担。

同时，产品内置 24GHz 毫米波雷达与光感元件，实现 90° 广角探测，做到“人来屏先亮，亮度随光调”。屏幕支持搭配小米智能灯，实现亮度、色温等预设模式的一键切换。

小米智能屏显开关 2 采用“上方两键无线开关 + 下方两路灯控开关”的布局。下方两个按键控制两路真实灯具负载，保留传统墙壁开关熟悉操作；上方两个无线按键则支持单击、双击、长按等操作，通过米家 App 可随心定义智能场景。

产品全面支持小米澎湃智联，支持无线双控（免布线）及场景联动（一键离家 / 回家模式等）。网络连接方面，升级至小米 Mesh 2.0，响应速度提升 50%，组网时间降低 50%，并支持远程 OTA 升级。

硬件品质方面，该产品具备 100 万次开合寿命，采用 650℃ 阻燃材料外壳，并内置温度检测与过温保护，遇高温自动断电。连接方式上，用户只需打开米家 App 扫描二维码即可两步轻松完成添加。

IT之家附产品参数：

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