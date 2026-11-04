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微软 XGP 订阅 11 月第一波入库阵容公布：含《足球经理 27》等游戏

2026/11/4 16:23:50 来源：IT之家 作者：漾仔 责编：漾仔
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IT之家 11 月 4 日消息，微软今日公布 XBOX Game Pass 订阅服务 11 月第 1 波入库游戏阵容。本月的领衔作品有《足球经理 27》等

游戏名入库时间覆盖层级支持平台
《足球经理 27》（首发）现已上线Ultimate 和 PCPC
《吸血鬼爬行者》11 月 4 日Premium云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《Void/Breaker》11 月 4 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《逃脱学院 2：再返校园》（首发）11 月 5 日Ultimate 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《消防模拟器：点燃》11 月 5 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《MySims Cozy Bundle》11 月 5 日Ultimate 和 PC云游戏、主机、PC
《足球经理 27 主机版》（首发）11 月 10 日Ultimate 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《战锤幸存者》（首发）11 月 10 日Ultimate 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《狸狸：胖哒的夏日》（首发）11 月 10 日Ultimate 和 PC云游戏、主机、PC
《Hope in the City》（首发）11 月 11 日Ultimate 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《Thronefall》11 月 11 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《毒液突击队》11 月 12 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、Xbox Series X|S、PC
《Aphelion》11 月 17 日Premium云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
《汪汪队立大功：恐龙世界》11 月 17 日Ultimate、Premium 和 PC云游戏、主机、PC

此外，以下游戏将于 10 15 日离库：

《1000xRESIST》

《马儿之旅》

《七龙珠：异战 2》

《模拟消防英豪》

《007 黄金眼》

《Great God Grove》

《夜勤人》

《Pigeon Simulator》

《Police Simulator: Patrol Officers》

《遗物猎人传说》

《Total Chaos》

《Wreckfest》

《林间暖巢》

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关键词：微软XBOX

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