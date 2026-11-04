微软 XGP 订阅 11 月第一波入库阵容公布：含《足球经理 27》等游戏

IT之家 11 月 4 日消息，微软今日公布 XBOX Game Pass 订阅服务 11 月第 1 波入库游戏阵容。本月的领衔作品有《足球经理 27》等。
|游戏名
|入库时间
|覆盖层级
|支持平台
|《足球经理 27》（首发）
|现已上线
|Ultimate 和 PC
|PC
|《吸血鬼爬行者》
|11 月 4 日
|Premium
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《Void/Breaker》
|11 月 4 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《逃脱学院 2：再返校园》（首发）
|11 月 5 日
|Ultimate 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《消防模拟器：点燃》
|11 月 5 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《MySims Cozy Bundle》
|11 月 5 日
|Ultimate 和 PC
|云游戏、主机、PC
|《足球经理 27 主机版》（首发）
|11 月 10 日
|Ultimate 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《战锤幸存者》（首发）
|11 月 10 日
|Ultimate 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《狸狸：胖哒的夏日》（首发）
|11 月 10 日
|Ultimate 和 PC
|云游戏、主机、PC
|《Hope in the City》（首发）
|11 月 11 日
|Ultimate 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《Thronefall》
|11 月 11 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《毒液突击队》
|11 月 12 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、Xbox Series X|S、PC
|《Aphelion》
|11 月 17 日
|Premium
|云游戏、Xbox Series X|S、掌机、PC
|《汪汪队立大功：恐龙世界》
|11 月 17 日
|Ultimate、Premium 和 PC
|云游戏、主机、PC
此外，以下游戏将于 10 月 15 日离库：
《1000xRESIST》
《马儿之旅》
《七龙珠：异战 2》
《模拟消防英豪》
《007 黄金眼》
《Great God Grove》
《夜勤人》
《Pigeon Simulator》
《Police Simulator: Patrol Officers》
《遗物猎人传说》
《Total Chaos》
《Wreckfest》
《林间暖巢》