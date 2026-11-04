微软推出 Xbox Series X-BITE 特别版主机：塞进 1.5 米长鳄鱼造型外壳，全球仅此一台抽奖送

IT之家 11 月 4 日消息，当地时间 11 月 3 日，微软公布了一款名为 Xbox Series X-BITE 的特别版 Xbox Series X 主机，并宣布通过抽奖活动将其免费送出。

这款主机采用一条约 5 英尺（约 1.52 米）长的鳄鱼造型外壳，内部装有一台可以正常运行的 Xbox Series X，外观设计则融入了鳄鱼、Xbox 标志及游戏手柄等元素。

从微软公布的图片来看，这条鳄鱼的身体采用方形隆起设计，Xbox Series X 主机被嵌入其腹部。主机启动后，可以透过身体上的方形区域看到经过特殊配色处理的 Xbox 标志。IT之家注意到，鳄鱼眼睛也采用了 Xbox 绿色虹膜和以 Xbox Nexus 按钮为灵感设计的瞳孔。

此外，这款特别版设备还配有一只定制 Xbox 手柄，放置在鳄鱼张开的嘴中，手柄表面带有类似被鳄鱼咬过的痕迹。

微软表示，这款产品的设计与以往推出的特别版主机截然不同。这款鳄鱼造型主机由 John Nolan Studio 的专业团队制作，整个过程涉及 3D 建模、雕塑和实体制造。该工作室此前曾参与《巫师》系列《侏罗纪世界 3》以及 HBO 即将推出的新剧《哈利 · 波特》中的生物造型和机械动画制作。制作团队特别说明 —— 整个项目没有伤害任何真实鳄鱼。

微软并未明确说明这款鳄鱼主机是否与 Rockstar Games 即将推出的《侠盗猎车手 VI》（GTA 6）有关。不过，该公司在宣传中提到，Xbox 将于今年 11 月前往佛罗里达州，并以当地野生动物和独特景观作为宣传主题。

《GTA 6》的故事背景设定在以美国佛罗里达州为原型的虚构地区莱奥尼达州，游戏中也已经确认会出现鳄鱼等野生动物。由于索尼 PlayStation 是《GTA 6》的官方营销合作伙伴，微软此次宣传没有直接提及该游戏，但鳄鱼造型与佛罗里达州主题确实引发了外界对双方关联的猜测。