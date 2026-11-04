游戏模组分享平台 Nexus Mods 更新创作政策，要求模组开发者公开披露 AI 工具使用情况

IT之家 11 月 4 日消息，游戏模组分享平台 Nexus Mods 宣布更新平台生成式 AI 使用政策，要求创作者必须公开披露模组制作过程中 AI 工具的具体使用情况。同时平台明确表示不会全面禁止 AI 模组，旨在建立全新管理规则，以便在社区内不同立场的用户之间寻求平衡。

根据新规，使用 AI 工具参与模组制作的创作者，必须详细说明模组中 AI 具体参与的部分，以便其他用户在下载前了解相关信息，并自行决定是否接受。

而对于已经发布模组的创作者，平台提供了 60 天宽限期，以便开发者完成相关信息补充，后续审核将由人工进行，此外 Nexus Mods 也鼓励用户举报未按规定披露 AI 使用情况的模组。

Nexus Mods 网站负责人 Foledinho 强调，平台所有相关决策的基本出发点都是“支持人类创作”，因此不会直接封禁所有 AI 模组。

Foledinho 同时表示，只要符合平台关于使用权限、信息透明度、内容展示方式以及用户行为等方面的要求，AI 生成模组仍然可以在 Nexus Mods 发布。当然其也坦言，平台新政策不一定能够满足社区所有用户的期望。后续随着 AI 技术不断发展，平台相关政策也会随之调整。