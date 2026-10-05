AI 生成的跨游戏混搭模组兴起，资深制作者集体表达不满

IT之家 10 月 5 日消息，资深游戏模组（mod）制作者们对互联网模组圈子新近兴起的风潮深感不满，也就是由 AI 生成、所谓的“氛围编码（vibe‑coded）”模组。

据 IGN 报道，如今反对的声音正在持续发酵：不少模组制作者（其中一部分人坦然承认自己会使用生成式 AI 辅助编写模组）公开讨论一类混搭模组，这类模组会把原本毫无关联的多款游戏强行糅合在一起。

“我本身就在做游戏模组，而且我并不避讳自己会借助 AI 进行开发。但我厌恶这股离谱的风潮。纯粹就是粗制滥造的产物，完全谈不上任何创造性。”模组制作者 kran27_发帖写道。他还补充说：“现在博取流量的就全是这种拿花哨噱头糊弄人的东西。”

另一位名叫 discountmodder 的制作者表示：“如果以后模组圈子永久变成这样，这或许就是我的最后一个项目了。我不想待在一座 AI 劣质内容加工厂里面。”

真正激怒他们的是，大量跨界混搭模组集中涌现：把《魔兽世界》的内容搬进《使命召唤：战争世界》，将《逃离塔科夫》移植进《上古卷轴 5：天际》，还有一个版本的失眠组《蜘蛛侠》模组，可以操控蜘蛛侠在《蝙蝠侠：阿卡姆之城》的哥谭市里摆荡穿梭。

IT之家注意到，仅仅一周时间之内，这股风潮就愈演愈烈。背后的推手是 Claude Opus 5.5：该模型词元（token）使用成本下降、代码生成能力有所提升。使用者只需要把游戏交由模型处理，反编译之后，就可以往里面强行加入完全不相干的其他游戏内容，门槛因此大幅降低。

这类模组的运行效果充其量只能说是好坏不定。Youtube 博主布伦丹 · 乔伊特（Brendan Jowett）发布过一段对比视频，拿 Opus 5.5 和 OpenAI 的 Astra 6 模型做测试，可以看到两款模型连基础逻辑都很难处理好：敌人无视玩家角色，太空战机一边斜向飞行、一边向前直线开火。

不过到目前为止，Nexus Mods 这类主流模组平台上还没有出现任何这类混搭模组。IGN 认为，背后原因大概率是版权问题，并非大家对此缺乏兴趣。Nexus 平台早在 2023 年就出台过针对 AI 生成内容的明确规则：“为避免你的模组引发各类纠纷，我们建议尽量不要使用这类 AI 工具；除非你已经取得全部素材资源的明确使用许可。”

如今在社交平台 X（原推特）上流传的几乎所有这类模组，都用到了未经授权的反编译代码与游戏素材，而这恰恰就是 Nexus 制定相关政策想要予以禁止的情况。

正如 IGN 提出的看法，最让模组从业者焦虑的一点在于：倘若今后某一个平台决定上架托管这类模组，现有的规则是否还能够继续维持。现阶段这股风潮还只是局限在 X 平台博取流量，但它有可能彻底改写“模组制作”本身的含义。

等到《GTA6》这款大作日后登陆 PC 平台，网上势必会铺天盖地涌现各类模组；而在此之前，Rockstar 游戏公司已经针对模组社区出台了新的限制规定。