IT之家 11 月 4 日消息，据中国电视剧制作产业协会青年工作委员会“青刊”报道，在今日的 2026 中国广播电视精品创作大会电视剧（网络剧）论坛上，一则行业重磅消息放出：“剧好看”专区即将全面登陆爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 四大平台。

在已覆盖全国电视大屏的基础上，“剧好看”专区补齐小屏端，不再只是电视大屏上的点播专区，而成为覆盖家庭客厅与移动端全场景、贯通有线电视 / IPTV / OTT 与头部长视频平台的剧集发行网络。

商业模式上，“剧好看”专区小屏端的延续大屏端单片付费的基础上增加了会员分账和广告解锁分账，兼顾不同用户的消费习惯。

发行方式上，版权方统一授权给剧好看专区，无需逐省、逐平台、逐渠道谈判，降低发行沟通成本。

在“剧好看”大屏端上线播出的作品，“剧好看”小屏端也能同步播出。实现一次接入，作品即可同时进入全国电视大屏和四大长视频平台小屏观影场景，运营方与播控平台协同宣发，形成物料供给到渠道推广的一体化联动。

内容需求上，“剧好看”专区以中剧、网络故事片、短剧集等网剧新三样为主，同时可播出长剧、电影、纪录片、动画片、AI 作品，题材不设限。

IT之家查询公开资料了解到，“剧好看大屏点播专区”于 2026 年 6 月 26 日上线，由国家广电总局电视剧司指导，总局内容中心、总局广科院、中制协共同承办。