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爱优腾集齐 + 体验对齐：鸿蒙华为视频 App 获 1.2.30.301 版本升级，看爱奇艺再不用“跳端”

2026/10/16 19:18:30 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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IT之家 10 月 16 日消息，鸿蒙华为视频 App（手机桌面、应用市场显示为“视频”）今日开启了 1.2.30.301 版本升级，其更新日志显示为集齐了“爱优腾芒”四大平台

鸿蒙华为视频 App 此次更新日志如下：

  • 1、App 内直接观看爱奇艺内容，无需跳端，追剧更丝滑（手机 / pad）；

  • 2、推荐栏目新增影片 AI 推荐语，快速读懂剧集，选片更精准（手机 / pad）；

  • 3、汇聚爱优腾芒四大平台，精品热播内容已上新。

事实上，去年 11 月，鸿蒙华为视频 App 在更新 1.1.10.300 版本后，就放开了爱奇艺账号绑定和视频专区，用户可直接在 App 内播放爱奇艺的独家版权内容。但用户在此前版本观看爱奇艺内容，会多一道步骤 —— 播放内容时会跳转至爱奇艺小程序

IT之家实测，最新版华为视频虽然也是在小程序内播放，但体验得到了优化：点击爱奇艺内容后不会再有前往小程序的割裂跳转动画，而是采用类似开启 App 内二级页面的自然过渡动画（后台也不会显示爱奇艺小程序进程），进一步对齐了其他平台体验。

▲ 图源：华为视频爱奇艺专区播放视频截图

其他平台内容，如腾讯视频、优酷视频，其体验会更加原生化，顶端不会再显示小程序的开关、设置按钮，而是会提供投播、小窗、定时关闭等功能入口

▲ 图源：华为视频腾讯视频专区播放视频截图

另外，华为视频还引入了央视频专区，点击任意内容会跳转至“央视频精选”小程序。值得一提的是，在“央视频精选”小程序内可免费观看大部分 CCTV 和卫视频道（4K 内容需付费，且需要在央视频 App 内观看。）

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关键词：爱奇艺腾讯视频爱优腾华为视频华为鸿蒙HarmonyOS NEXT优酷

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