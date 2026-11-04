简洁模式上线：QQ 鸿蒙版 App 获 9.2.80 尝鲜升级

IT之家 11 月 4 日消息，QQ 鸿蒙版 App 今日在华为应用市场（App Gallery）开启 9.2.80 (3592) 版本尝鲜升级（无需收到短信通知后点击链接跳转安装，未抢到尝鲜资格需待官方“补货”），测试时间为 2026/11/4-2026/11/24。
IT之家附 QQ 鸿蒙版 App 本次测试版本新特性如下：
空间说说新增查看浏览量
群通知体验升级
纯文本消息支持部分选中
空间相册新增支持 AI 修复
群禁言支持定时和单独成员禁言
聊天新增支持号码识别
QQ 群文件功能体验优化
新增支持简洁模式
值得一提的是，未抢到此次尝鲜版本的用户，如果想及时体验简洁模式，可以在 iOS 端或安卓端登录自己的 QQ 账号，并切换至简洁模式，后再登录至鸿蒙端进行体验（仅缺少简洁模式的功能开关）。
目前 QQ 鸿蒙版获 5.1 万个评分（评分 2.4），已支持单聊、群聊、多人语音或视频通话、抢红包，刷空间好友动态、短视频、频道、扫一扫、手机 / 平板双端登录等功能。
延伸阅读
简洁模式是 QQ 推出的一种界面模式，允许用户切换到更纯粹的聊天体验：它会屏蔽个性化装扮、聊天气泡等元素，对聊天进行降噪设计，并简化工具栏与图标风格，整体视觉以黑白灰为主基调，从而更突出聊天信息本身。该模式并不会改变用户原有的个性化设置，用户可随时恢复自己的个性装扮。在 QQ 中，用户可通过“设置 - 通用 - 简洁模式”路径开启该功能。
QQ 鸿蒙版于 2024 年上架，初期功能缺失较为严重，此后腾讯持续加快迭代节奏，逐步补齐主题、气泡、个性头像等个性化设置以及文件闪传、账号关联、面对面添加好友等功能。据公开数据，其安装量在 2026 年 7 月突破 4538 万，2026 年 9 月进一步突破 4971 万。此外，QQ 鸿蒙电脑版已于 2025 年 7 月正式上线，采用统一的 QQ NT 架构，界面风格与 Windows、macOS 版本类似。