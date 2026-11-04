简洁模式上线：QQ 鸿蒙版 App 获 9.2.80 尝鲜升级

IT之家 11 月 4 日消息，QQ 鸿蒙版 App 今日在华为应用市场（App Gallery）开启 9.2.80 (3592) 版本尝鲜升级（无需收到短信通知后点击链接跳转安装，未抢到尝鲜资格需待官方“补货”），测试时间为 2026/11/4-2026/11/24。

IT之家附 QQ 鸿蒙版 App 本次测试版本新特性如下：

空间说说新增查看浏览量

群通知体验升级

纯文本消息支持部分选中

空间相册新增支持 AI 修复

群禁言支持定时和单独成员禁言

聊天新增支持号码识别

QQ 群文件功能体验优化

新增支持简洁模式

值得一提的是，未抢到此次尝鲜版本的用户，如果想及时体验简洁模式，可以在 iOS 端或安卓端登录自己的 QQ 账号，并切换至简洁模式，后再登录至鸿蒙端进行体验（仅缺少简洁模式的功能开关）。

目前 QQ 鸿蒙版获 5.1 万个评分（评分 2.4），已支持单聊、群聊、多人语音或视频通话、抢红包，刷空间好友动态、短视频、频道、扫一扫、手机 / 平板双端登录等功能。