QQ 鸿蒙版 App 获 9.2.70 尝鲜升级：新增设置自定义撤回消息等、CallKit 暂时下线

IT之家 9 月 23 日消息，QQ 鸿蒙版 App 在华为应用市场（App Gallery）开启 9.2.70 (3482) 版本尝鲜升级（无需收到短信通知后点击链接跳转安装），测试时间为 2026/9/22-2026/10/21。

IT之家附 QQ 鸿蒙版 App 本次测试版本新特性如下：

1、新增设置仅聊天的好友。

2、新增设置自定义撤回消息。

3、空间说说支持长按转发。

4、聊天图片、视频分享体验优化

5、新增支持拍一拍。

6、联系人新增长按分组管理。

7、新增支持怼图功能。

需要注意的是，该版本与邀测版本存在差异，暂时收回了 Call Service Kit 系统级通话提醒功能（IT之家实测多次，均无法触发，但回退至邀测版本可正常触发）。

通过 Call Service Kit，用户可直接像收到拨号电话一样，在小窗中接听别人打来的 QQ 语音通话和视频通话。另外，该功能还接入了鸿蒙 HarmonyOS 系统的实况窗。

目前 QQ 鸿蒙版的安装量突破 5217 万、获 4.8 万个评分（评分 2.4），已支持单聊、群聊、多人语音或视频通话、抢红包、刷空间好友动态、短视频、频道、扫一扫、手机 / 平板双端登录等功能。另外，QQ 还在去年 7 月正式上线鸿蒙电脑版，整体界面风格与 Windows 和 macOS 版本类似。