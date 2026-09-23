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QQ 鸿蒙版 App 获 9.2.70 尝鲜升级：新增设置自定义撤回消息等、CallKit 暂时下线

2026/9/23 17:15:24 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 余不完Lucky_WF雨雪载途鶸KAI 的线索投递！

IT之家 9 月 23 日消息，QQ 鸿蒙版 App 在华为应用市场（App Gallery）开启 9.2.70 (3482) 版本尝鲜升级（无需收到短信通知后点击链接跳转安装），测试时间为 2026/9/22-2026/10/21。

IT之家附 QQ 鸿蒙版 App 本次测试版本新特性如下：

  • 1、新增设置仅聊天的好友。

  • 2、新增设置自定义撤回消息。

  • 3、空间说说支持长按转发。

  • 4、聊天图片、视频分享体验优化

  • 5、新增支持拍一拍。

  • 6、联系人新增长按分组管理。

  • 7、新增支持怼图功能。

需要注意的是，该版本与邀测版本存在差异，暂时收回了 Call Service Kit 系统级通话提醒功能（IT之家实测多次，均无法触发，但回退至邀测版本可正常触发）。

通过 Call Service Kit，用户可直接像收到拨号电话一样，在小窗中接听别人打来的 QQ 语音通话和视频通话。另外，该功能还接入了鸿蒙 HarmonyOS 系统的实况窗。

目前 QQ 鸿蒙版的安装量突破 5217 万、获 4.8 万个评分（评分 2.4），已支持单聊、群聊、多人语音或视频通话、抢红包、刷空间好友动态、短视频、频道、扫一扫、手机 / 平板双端登录等功能。另外，QQ 还在去年 7 月正式上线鸿蒙电脑版，整体界面风格与 Windows 和 macOS 版本类似。

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关键词：QQ 鸿蒙版HarmonyOSCallKit华为应用市场

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