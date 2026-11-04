宇树王兴兴预测未来世界 5 种最核心资源：数据、算力、芯片、能源和矿

IT之家 11 月 4 日消息，据中国新闻网报道，宇树科技创始人王兴兴在 2026 世界互联网大会乌镇峰会互联网企业家论坛上分享了自己的预测，称未来世界最核心的资源是数据、算力、芯片产能、能源和矿。

据IT之家今日早些时候报道，王兴兴还认为，大概率明年将是机器人行业或机器人模型的临界点。另外，在 2026 世界物理 AI 大会暨宇树合作伙伴生态大会上，他曾表示全世界几乎所有人，对 AI 的重视程度和信仰都还不够，包括他自己。

在今年 10 月的 2026 世界物理 AI 大会暨宇树合作伙伴生态大会上，王兴兴明确了宇树科技三大未来布局方向：

一是提升机器人大规模量产能力，适配未来千万级乃至亿级的市场需求；

二是自研与合作并行，推进适配自身硬件的物理 AI 小模型落地；

三是布局超大规模算力集群，筑牢技术迭代底座。

同时，宇树科技正在搭建机器人自进化体系，通过“AI 自主研发 — 仿真训练 — 真实测试 — 反馈迭代”的闭环模式，替代传统人工调试路径，提升算法迭代效率。

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