首届 CMG 世界机器人登泰山大赛收官，宇树斩获 1 金 2 银

IT之家 11 月 2 日消息，据新浪科技今日报道，首届 CMG 世界机器人登泰山大赛在山东泰安开赛。赛道从红门至中天门，全程 3.9 公里、3100 余级台阶，以连续石阶、陡坡弯道为核心挑战，考验机器人在复杂山地环境中的运动与自主决策能力。

足式机器人竞速赛中，宇树科技旗下北京灵翌科技队携宇树 A2 机器狗出战，以 41 分 41 秒的实际成绩（IT之家注：最终成绩 43 分 41 秒，罚时 2 分钟）夺得足式机器人竞速赛冠军。A2 全程采用全自主模式，实时感知、实时决策，在不规则石阶上稳定快速行进。

▲ 宇树 A2

上海高羿科技队为宇树再添两银：宇树 A2 夺得足式机器人竞速赛亚军，宇树 B2 夺得足式机器人负重赛亚军。B2 在万仙楼 — 斗母宫赛段有效负重 66kg，含支架实际负重 74kg，满载稳健登阶。

报道称，本次赛事，由于时间精力限制，宇树官方仅派出 A2、B2 两款四足机器人，参加足式机器人竞速赛及足式机器人负重赛两项比赛。另有众多独立团队基于宇树产品二次开发后自发参赛，展现出较强的开发者生态。

▲ 宇树 B2

11 月 2 日，首届 CMG 世界机器人登泰山大赛在山东泰安开赛。本届比赛有近 90 支赛队同台竞技，在红门至中天门（3100 级台阶、600 米高差）千年盘道开启实景山地竞技比拼。据央视新闻报道，经过激烈角逐，多项冠军揭晓：

人形机器人竞速赛的正赛赛段（红门广场 — 斗母宫），智身凌岳队以最终成绩 27 分 26 秒夺冠。

人形机器人竞速赛挑战赛段（斗母宫 — 壶天阁），获得“勇闯巅峰奖”的是智身凌岳队，用时 55 分 34 秒。

北京灵翌科技队获得足式机器人竞速赛冠军，总时间 43 分 41 秒。

灵锶智能灵狮队最终积分 400 分、用时 1 小时 51 分 29 秒，夺得足式机器人负重赛的冠军。

值得一提的是，在今日的比赛中途，一款宇树机器人 G1 开发版本因机器过热出现状况，操作手为安全起见选择退赛，由工作人员将机器人放上担架并抬下山。