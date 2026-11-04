五部门：推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，优化用能结构

IT之家 11 月 4 日消息，为推进各类资源节约集约利用，维护国家资源安全，加快经济社会发展全面绿色转型，11 月 4 日，国家发展改革委、工业和信息化部、自然资源部、水利部、国管局发布《实施全面节约战略行动方案》。

IT之家获悉，《方案》提出，深入推进能源节约和能效提升，坚持把节约能源放在碳达峰碳中和工作优先位置，更高水平、更高质量做好节能降碳工作，重点解决高耗能高排放项目盲目上马、节能降碳改造挖潜不足等问题，持续提升能源利用效率。

其中大力推进重点领域节能。聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材等重点行业，“一行一策”开展节能降碳改造，持续提升能效水平。积极推进既有建筑节能降碳改造，促进超低能耗建筑规模化发展。推广节能低碳运输工具，合理优化车辆能耗限值要求，大力发展新能源重卡和绿色燃料船舶。加大公共机构节能降碳改造挖潜力度，推广合同能源管理等第三方治理模式。推进算力、通信基站和机房等基础设施节能降碳改造，优化用能结构。提高能源生产效率，加强煤电机组低碳化改造等，稳步降低电网综合线损率。到 2030 年，规模以上工业单位增加值能耗比 2025 年降低 10% 以上，通过重点行业节能降碳改造实现节能量 1.5 亿吨标准煤以上。