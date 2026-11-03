OpenAI：极端天气下旗下美国数据中心可削减用电负荷

IT之家 11 月 3 日消息，OpenAI 当地时间周一发布公告称，将在佐治亚州埃芬厄姆县一座新建的数据中心试点推出“电网保护者计划”。该公司承诺，在极端天气或紧急状况下，最多可释放 1000 兆瓦电力，这一电量大约能够供给 70 万户家庭使用空调。

IT之家注意到，发布这份公告的背景是，美国各地对数据中心的反对声持续蔓延。不少大型项目已经启动规划与建设，当地居民往往很难、甚至完全没有机会参与意见。犹他州就出现了居民抗议事件，博克斯埃尔德县委员批准了一处数据中心项目，该项目的耗电量预计将超过该州 2025 年用电峰值需求的两倍，还会向周边的沙漠谷地排放热风。

OpenAI 如今提出的方案是，把为新建人工智能数据中心配套建设的供电设施包装成“公用事业部门在社区最需要时可以调用的资源”。

田纳西州、佛罗里达州、俄克拉荷马州、俄勒冈州等多个州已经出台法规，禁止人工智能企业把用电成本转嫁给居民，部分地区还实施了项目暂停令以及其他管控措施。除此之外，相关项目还会带来环境影响，休斯顿高级研究中心（HARC）近期一项研究指出，如果得州规划中的这批数据中心全部投产，短短五年内，当地数十年来在空气质量上取得的改善成果可能付诸东流。

为了摆脱数据中心较差的公众形象，OpenAI 已经改用“算力园区”来称呼自家的人工智能数据中心。该公司称，全年不间断运营的模式有助于降低客户成本：

电力需求会随季节起伏，不同地区的用电高峰时段各不相同。我们的算力园区全年都需要用电。在达成合适协议的前提下，这种稳定的用电需求可以把电网的固定成本分摊到更多售电额度里；同时我们具备负荷调节能力，能够在电网负荷最高的时候降低用电需求。

OpenAI 表示，会继续和政策制定者、电力企业开展合作，“为后续算力园区制定方案，在电网承压时削减用电负荷”。除佐治亚州这处数据中心外，OpenAI 还在和甲骨文、软银合作，在美国多地建设“星门”算力园区，选址包括得克萨斯州沙克尔福德县、新墨西哥州多纳阿纳县以及得克萨斯州米拉姆县。